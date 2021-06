Babylon’s Fall krijgt nieuwe trailer vol actie

Tijdens E3 is een nieuwe trailer getoond voor Babylon’s Fall. De game wordt ontwikkelt door de felbegeerde Platinum Games. Platinum staat bekend om titels Zoals Nier en Nier Automata. Dan weet je zeker dat het combat systeem echt geweldig zal zijn. Bekijk hieronder de nieuwste trailer:

Babylon’s Fall ziet er in ieder geval veelbelovende uit, strakke gameplay gecombineerd met multiplayer, sign me up. De releasedatum is helaas nog niet bekend, echter vind wel binnenkort de closed beta plaats. Dus hopelijk krijgen we binnenkort een definitieve datum.