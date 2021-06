Marvel’s Guardians of the Galaxy aangekondigd

Tijdens de Square Enix showcase op E3 is Guardians of the Galaxy aangekondigd. Eidos Montreal is de ontwikkelaar en de game zal op verschillende platformen verschijnen. Een release datum is 26 oktober. Bekijk de officiële aankondiging hier beneden:

De trailer laat de rode draad van het verhaal zien. De gameplay die voornamelijk ervaren zal worden als een third person shooter waarin je als Star Lord gebruik maakt van je trouwe pistolen en de unieke gaves van je teamgenoten. Het is duidelijk dat de stijl van Marvel behouden wordt in zowel de karakters als de humor, de interactie tussen de personages zal dan ook een highlight zijn. Bekijk de gameplay trailer hier beneden: