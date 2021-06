Back 4 Blood komt uit op 12 oktober van dit jaar

Op 12 oktober van dit jaar komt Back 4 Blood uit. De game is vanaf de eerste dag beschikbaar voor de houders van een Xbox Game Pass. De game is van de makers van de vermakende reeks Left 4 Dead. Naast de PvE survival gameplay komt er ook een PvP modus naar deze game. PvE gameplay zal weer bestaan uit een squad van vier spelers die hordes van zombies moeten gaan overleven. Geheel in de stijl van de Left 4 Dead.

Naast de PvE modus krijgt Back 4 Blood dus ook een PvP modus. Hierin kan je zelf de controle nemen over de zombies. De zombie spelers spelen een aantal door gemuteerde zombies en worden begeleid door AI gestuurde normale zombies. Zij vechten tegen andere spelers die in de huid kruipen van de mensen, waarbij de mensen gebruik maken van de diverse wapentuig die er te vinden is in het spel.

Back 4 Blood komt 12 oktober uit naar de Xbox X|S, Xbox One en PC. Daarnaast kunnen de houders van een Xbox Game Pass de game spelen op dag van release.