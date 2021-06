S.T.A.L.K.E.R. 2 krijgt april 2022 release

S.T.A.L.K.E.R. 2 werd een tijdje terug al aangekondigd door Microsoft. Nu is het tijdens de E3 conferentie van Xbox en Bethesda tijd om meer te tonen van de game. Bekijk hier de gameplay beelden en meer!

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ziet er fenomenaal goed uit op de Xbox series X tijdens de gameplay die getoond werd. In de trailer hier beneden zien we een lugubere en donkere game vol met enge monsters, donkere gebieden en vooral de lekkere reflecties van ray-tracing. De game wordt geoptimaliseerd voor zowel Xbox Series X als zijn kleinere broertje, de Series S. De game ziet er uitdagend uit, zo is het missen van een crosshair al vaak een teken van een ietwat hogere moeilijkheidsgraad.

In de trailer zie je een handjevol Russische overlevers of stalkers. Ze vertellen verhalen en kloten elkaar her en der. Vervolgens zie je een aantal beelden van wastelands en het effect van ray-tracing op de Xbox Series S en X. De game zal verschijnen op 28 april 2022. Microsoft had nog een leuk nieuwtje, want net zoals de meeste games tijdens de stream, komt S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl vanaf dag 1 naar Xbox Game Pass.

