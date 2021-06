Een duik in Fallout 76 zijn nieuwe komende update: The Pitt

Eerder gaven we al aan dat we in de E3 hadden gezien dat Fallout 76 ook leuke nieuwtjes krijgt de komende tijd. Hier duiken we wat verder in de materie van wat deze updates inhouden.

We gaan namelijk een fieldtrip maken! Fallout76 neemt ons mee naar een geheel ander stukje wereld met de ‘The Pitt’ update. Durf je mee op expeditie naar Pittsburgh, net buiten West Virginia. Natuurlijk niet zoals we het nu kennen, nee, Pittsburg oftewel The Pitt, heeft ook zeker zwaar te lijden gehad onder alle ravage. Deze post apocalyptische versie van de plek is dan ook het thuisfront voor vele enge monsters en mutaties. Deze nieuwe locatie bied dus veel nieuwe flora maar ook fauna, tussen al dat engs vind je talloze nieuwe missies en mysteries die jij allemaal moet oplossen! Alleen of in teamverband.

Fallout 76 krijgt de laatste tijd sowieso veel nieuwe updates met onwijs veel game material waar wij spelers helemaal los mee kunnen gaan. Bijvoorbeeld de Steel Dawn content dat recent uitgekomen is. Hier kan je eindelijk onderzoeken hoe het gaat met de Brotherhood of Steel, een groep strijders die al een lange tijd een rode draad heeft door de Fallout reeks. In Fallout 4 was er een spannend complot rondom je commander en de Synths. De robotmensen waar ze altijd tegen streden en verafschuwden. Nu kan je veel nieuwe NPC’s en verhalen ontdekken waar je misschien wel kan helpen. Of juist niet..? Dat is dus aan jou de speler om je wel of niet aan te sluiten bij deze elite.

Deze gigantisch spannende update zal live gaan in Fallout 76 in 2022. Het is nog even wachten maar misschien kan je dan alvast warmdraaien met wat andere toffe missies? Zorg dat je de game in je lijst hebt en geniet van de oude muziek en spannende ambiance!