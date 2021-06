Monster Hunter Stories 2 krijgt gameplay trailer

De Monster Hunter franchise krijgt na Rise weer een nieuwe uitbreiding op de eindeloze lijst aan games: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. We krijgen eindelijk gameplay te zien voor deze aankomende titel in een wereld vol grote monsters.

Monster Hunter Stories is een spin-off op de main-line Monster Hunter titels. Deze game focust zich meer op een duidelijke verhaallijn. Qua gameplay gaan we richting de Pokémon kant, met een turn-based combatsysteem. Grafisch ziet het er veelbelovend uit en ook de gameplay ziet er tof uit. Buiten de turn-based combat kan je ook kleinere varianten van bekende monsters mounten en ook gebruiken in combat en voor exploratie! Je verzamelt eieren en verslaat grote beesten voor materials, om zo betere armour en wapens te craften. Bekijk de gameplay trailer hier beneden!

Kijk jij uit naar Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin? Je kan de gratis demo spelen van 25 juni en al jouw progressie mee over nemen naar de game, wanneer je deze koopt. De game zelf verschijnt op 9 juli voor de Nintendo Switch. De game komt ook naar PC!

Laat ons weten of jij zin hebt in een nieuw Monster Hunter verhaal in de reacties hier beneden of op Facebook!