Xbox Design Lab is terug voor Series X en S controllers

Met Xbox Design Lab konden fans hun eigen Xbox One controller samenstellen. Eigen kleuren kiezen voor de achterkant, voorkant en alle knopjes. De aller eerste fans mochten zelfs hun eigen gamertag op de controller laten zetten.

Na even weg te zijn geweest is Xbox Design Lab nu terug voor de next gen controllers voor Xbox Series X en Series S. De controller werkt ook op Windows en smartphone en is backwards compatible met Xbox One consoles. Eigenlijk is de controller zo goed als identiek aan zijn voorganger, maar heeft get nu een ‘share’-knop, voor het opnemen van video’s en maken en screenshots. Erg vergelijkbaar met de ‘share’-knop op DualShock 4 en de ‘Create’-knop op de DualSense controller.

Wil je je eigen controller ontwerpen? Klik dan op hier! De kosten voor zelf ontworpen controller vallen ook best wel mee. Je kunt kiezen uit alle beschikbare kleuren voor alle aanpasbare onderdelen. Hier kom je dan op een totaalbedrag van $69,99. Wil je eigen naam of tekst op de onderkant van de controller? Dan kost dit $9,99 extra. Voor $79,99 heb je dus een geheel gepersonaliseerde controller, met gratis verzending.

Heb jij al een mooie controller gemaakt? Bekijk hier enkele ontwerpen die wij zo even in elkaar hebben kunnen zetten.

Heb jij al een tof ontwerp gemaakt of zelfs al je eigen controller besteld? Laat ons dan jouw ontwerp zien via Facebook!