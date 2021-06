Sea of Thieves: A Pirate’s Life met Captain Jack Sparrow

Sea of Thieves gaat in zee met Pirates of the Caribbean in de nieuwe uitbreiding genaamd: A Pirate’s Life. Spelers vormen een team met niemand minder dan Kapitein Jack Sparrow uit de bekende Disney filmreeks.

Rare en Xbox geven een diepere blik in de wateren van A Pirate’s Life in de showcase waarbij ze praten over het ontstaan van de uitbreiding. A Pirate’s Life is vanaf 22 juni gratis speelbaar voor alle Sea of Thieves spelers. Of je nu een veteraan, of nieuwkomer bent, je kan direct aan de slag met de nieuwe uitbreiding.

Tevens is het een hele unieke update voor de piraten-game van Rare en Microsoft. Waarbij alle voorgaande updates je ten allen tijden te maken had met de gevaren van een open-wereld PvE en PvP game is de Pirates of the Caribbean DLC enkel PvE. Je speelt namelijk in een afgezonderde kaart met je eigen crew. Je zeilt weg van de Sea of Thieves en start met onder andere Jack Sparrow in de Sea of the Damned, waar het hele verhaal zich afspeelt.

In de showcase video zie je al korte gameplay fragmenten met bekende personages zoals Davy Jones en de hond met een sleutelbos in zijn bek. Veel cosmetische aanpassingen worden toegevoegd met deze update, zoals de eerder genoemde hond. Deze kan je als huisdier op je schip plaatsen. Ook het kostuum van Jack Sparrow is verkrijgbaar en als je wilt dat je schip op de Black Pearl lijkt, is die optie er ook. Meer dan genoeg voor de echte Pirates of the Caribbean fan dus!

De verhaallijnen die je speelt in deze uitbreiding zijn niet alleen gebaseerd op de filmreeks, maar ook de attractie uit Disney World. Indien je deze nog goed voor de geest kan halen, herken je bepaalde opzetstukken misschien wel. De nieuwe update voegt ook enkele nieuwe voorwerpen toe aan de game, zoals een soort magische staf, die je vervolgens in het basisspel ook kunt gebruiken.