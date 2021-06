De Mana-serie is vandaag 30 jaar oud

De aller eerste Mana-game is vandaag 30 jaar oud. Square Enix vierde onlangs de verjaardag via een livestream waarin ze een aantal nieuwtjes hadden. Er zijn in ieder geval twee nieuwe games in de maak.

Seiken Densetsu, bekend als Mystic Quest in het westen verscheen in Japan op 28 juni 1981. De serie begon als een onderdeel van de Final Fantasy franchise maar groeide al snel tot een op zich staande serie. Veel van de games binnen deze franchise verschenen enkel in Japan, maar in het westen is de serie steeds populairder geworden.

Zo kregen we titels als Secret of Mana en recent nog een remake van Trials of Mana. Deze game verscheen oorspronkelijk alleen in Japan als Seiken Densetsu 3 in 1995. Vorige week verscheen de Legend of Mana remaster. Een zeer unieke JRPG, zeker voor zijn tijd. Niet veel later volgde de livestream van Square Enix om de dertigste verjaardag van de serie te vieren.

Eén van de aankondigingen uit de livestream is Echoes of Mana, een Free-To-Play Action RPG in ontwikkeling voor smartphones. De game staat gepland voor een wereldwijde release in 2022.

Er is ook een anime in ontwikkeling die zich focust op de Legend of Mana titel. Het nieuws waar de meeste fans op hebben gewacht is natuurlijk een gloednieuwe game voor console. Geen zorgen zegt de ontwikkelaar in de livestream. Er is namelijk een gloednieuwe game in ontwikkeling voor de console, maar deze werd niet getoond. Helaas is het nog niet zo ver in ontwikkeling om de officiële aankondiging te doen.

Today marks 30 years since the launch of the first game in the Mana Series, and we’d like to say a huge thank you to everyone who has supported us ever since ❤️ pic.twitter.com/Bg803borEd — Mana Series (@ManaGame) June 28, 2021

Square Enix houdt van de mobiele games. Eerder zagen we al dat er een hele reeks aan Final Fantasy titels onderweg zijn naar de smartphone. Binnenkort zien we ook een Nier game op mobiel en volgend jaar dus ook Echoes of Mana.