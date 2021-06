Review: Planet Zoo: Africa Pack

Dierenpark spelletjes, de meeste mensen zijn er mee opgegroeid. Het mooie is dat deze spelletjes ook met ons zijn meegegroeid. We kennen Zoo Tycoon allemaal wel, je hebt wat leuke diertjes, gooit ze in een hok en ontwerpt een diervriendelijke omgeving. Er komen mensen in je park, je verdient geld en je breidt uit. Leuk spelletje om je tijd mee in te vullen, nu hebben ze dit een beetje aangepast met Planet Zoo. Je kan uiteraard dieren verkrijgen, in een hok plaatsen, mensen ontvangen en je park uitbreiden, alleen is deze game zo veel uitgebreider dan alle versies er voor. Nu moet men bijvoorbeeld rekening houden met fokken, inteelt, de online winkel en nog veel meer!

Iedere zoveel maanden brengt Planet Zoo een nieuw dierenpakket uit en geeft ons spelers daarmee onwijs veel content. Na het vorige South East Asia en onder andere het Arctic pakket kwam nu de Planet Zoo: Africa Pack uit! De naam geeft het al weg, dit keer met dieren van het Afrikaanse continent. Ik heb de toffe mogelijkheid gekregen om mijn uren tot in de vroege uurtjes te mogen spenderen om het nieuwe pakket te onderzoeken! Ik geef je hier de nieuwtjes en mijn mening.

Nieuwe dieren

Met deze pack komen er een aantal nieuwe dieren uit, zoals in alle packs. Dit keer mogen we los met habitats bouwen voor de Afrikaanse Pinguin, de woestijnvos, de stokstaartjes en de grote witte neushoorn! Ook is er een nieuw dier voor in het vivarium gekomen; de scarab beetle (of in het Nederlands; de mestkever, minder prestigieus). Ik moet toegeven, zodra ik dierentuin nummer vierhonderdenachtentwintig (ik kan nooit lang één dierentuin spelen in Planet Zoo want ik raak altijd geïnspireerd voor nieuwe dingen) was gestart ben ik meteen voor de stokstaartjes gegaan. Want wie vindt deze dieren nou niet té leuk. Ik kocht er een paar uit de shop, maakte een habitat en heb eigenlijk een hele tijd zitten kijken. Het geld moest toch binnenkomen, ik had dus alle tijd om ze te observeren. Daarna heb ik eigenlijk direct een vivarium plek gebouwd om de nieuwe kever te bewonderen, het leuke aan Planet Zoo vind ik dat er überhaupt vivaria zijn om ook de kleinere, maar zeker ook belangrijke, dieren aandacht te schenken.

De dieren zien er mooi uit, in het verleden waren er nog wel eens opvallende dingetjes met dieren die nieuw geïntroduceerd werden. Ik moet zeggen dat dit er allemaal smooth en goed uit ziet. De dieren spelen, glitchen niet en doen wat ze horen te doen!

Nieuwe items

Ieder Planet Zoo uitbreidingspakket komt geleverd met een nieuw thema, hier was het thema dus het continent Afrika. Dat maakt dat je je kleine monteurs aan het werk moet zetten. Wanneer je naar het tabje Dierentuin gaat heb je links meerdere kleine tabjes, hier kan je zoeken naar het onderzoekstabje van de monteurs in je park. Wanneer je een Onderzoeksruimte hebt kan je monteurtje hier onderzoek doen naar verschillende thema’s. Dit duurt even maar dan heb je uiteindelijk ook wat. Wanneer je monteurtje dit helemaal onderzoekt kan je namelijk los gaan met de nieuwe items van het uitbreidingspakket. Er komen dan nieuwe versieringen vrij, kunstwerken, bankjes, prullenbakken en nog veel meer om je dierenpark te versieren! Ik moet toegeven dat dit gedeelte erg belangrijk voor mij is, het bouwen maakt dat je je dierenpark juist zo persoonlijk kan maken. Je kan je eigen bruggen bouwen, faciliteiten en sinds kort ook de ingangen van je dierenpark. Tuurlijk staan er ook geweldig mooie voorgebouwde creaties in je shop maar zelf bouwen kan ook heel leuk zijn!

Verdict

Planet Zoo is een op zichzelf staande game, je hebt niet per se uitbreidingspakketten nodig zoals de Africa Pack. Toch ben ik erg fan van de uitbreidingspakketten en ben ik altijd erg benieuwd welke dieren er deze keer beschikbaar worden. Het breid de game toch weer extra uit en misschien zit er dan een keer een favoriet beest bij. Ik had persoonlijk verwacht dat het Planet Zoo: Africa Pack veel eerder uit zou komen, dit omdat je vaak veel meer dieren van het Afrikaanse continent ziet in dierentuin spellen. Toch zaten er al veel dieren van het continent al vanaf het begin in het spel zoals de leeuwen, giraffes en nijlpaarden. Het pakket is dus een ruime aanvulling voor wat er al was. Mochten spelers nu een thema park willen bouwen voor alleen Afrikaanse dieren kan dit nu. Zelf had ik gehoopt op dieren zoals luiaards, dolfijnen, vogel soorten en meer aquatische dieren. Ik blijf dus nog even duimen voor nog meer pakketten. Wel zijn de nieuwe bouwspullen erg mooi en leuk toe te voegen aan ook al bestaande thema’s die niet per se over het Afrikaanse continent gaan. Dit maakt dat de bouwspullen erg breed inzetbaar zijn voor mensen die misschien niet van een warm thema dierenpark houden.

Ondanks mijn kleine, minuscule teleurstelling over de dieren moet ik toch echt een dikke 9 geven voor het Planet Zoo: Africa Pack. Ik ondervind er onwijs veel plezier van en kijk nu al uit naar het volgende pakket!