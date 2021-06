Returnal ontwikkelaar Housemarque, overgenomen door Playstation

Housemarque, de knappe koppen achter Playstation 5 exclusive Returnal, is vanaf nu officieel een Sony Playstation ontwikkelstudio. De geruchten gingen al de rondte rond de release van de third-person shooter. Vandaag is het officieel.

Housemarque is een onbekende naam voor veel Playstation gamers. Alhoewel de studio hoofdzakelijk games ontwikkelde voor de Playstation systemen, was het tot dusver een onafhankelijke studio. De meest bekende titels van Housemarque zijn Returnal, Nex Machina en Resogun. Allemaal Playstation titels, waarvan Returnal een groot experiment was voor de studio.

Met Returnal wilde Housemarque hun comfortzone uitstappen om iets veel groters te maken dan ze gewend waren. Maar toch wilde ze hun eigen identiteit behouden en uitdrukken in Returnal. Sony ging akkoord met de plannen van Housemarque en het resultaat sprak voorzicht zo’n 2 maanden geleden. De game werd goed ontvangen en wist de verwachting van Sony te overtreffen. Ook wij waren zeer te spreken over de unieke shooter van Housemarque. Returnal scoort een dikke 9 op intheGame.nl en Playstation Nederland gebruikte zelfs ons cijfer en onze quote in een accolade trailer voor de game.

Welcome to the family, @Housemarque! Developer of Returnal, Super Stardust, and Dead Nation is the newest member of PlayStation Studios. Full details: https://t.co/2QboOOzQ1r pic.twitter.com/1NXMw0cwXf — PlayStation (@PlayStation) June 29, 2021

Ondanks het succes van Returnal was dit niet het laatste aanzetje dat Sony nodig had om de studio onder zijn hoede te nemen. Gesprekken over de overname dateren al uit 2020, maar de overname werd uitgesteld omdat Housemarque druk bezig was met de ontwikkeling van Returnal.

Met de overname wordt de studio uitgebreid met nieuw talent en is het volgende project groter dan Returnal. De strakke en uitdagende gameplay waar de studio om bekend staat blijft centraal staan voor de volgende game.

Opmerkelijk is dat Playstation Japan per ongeluk de verkeerde foto bij heeft gevoegd in de Tweet om aan te kondigen dat Housemarque nu een Playstation Studio is. In de foto zien we namelijk een andere studio waar de overname ook meer een kwestie van tijd is. Het gaat uiteraard om Bluepoint Games, makers van onder andere de Demon’s Souls Playstation 5 Remake.