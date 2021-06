Konami en Bloober Team slaan handen ineen

Konami, de uitgever en ontwikkelaar van videogames, althans, dat was ooit, gaat een samenwerking aan met Poolse ontwikkelaar Bloober Team. De samenwerking betreft samen werken aan content en het uitwisselen van kennis.

Een grote stap voor Bloober Team, zo noemt Piotr Babieno het in zijn eigen woorden. Hij voelt zich vereerd dat een grote naam als Konami de studio ziet als een waardige partner om samen mee te ontwikkelen kennis te delen. Senpai Noticed me!

Konami is een huls van wat het is geweest. De Japanse ontwikkelaar en uitgever is al aan aantal jaren stilletjes aanwezig in de videogame-wereld. Fans smachten om een nieuwe Silent Hill en het vertrek van Hideo Kojima zorgde voor een stop in de productie van Silent Hills en onzekerheid over de toekomst van Metal Gear. Naast de schimmige vertoningen van PES en hier en daar een beetje Castlevania (maar niets groots), blijft het verdacht stil bij Konami.

Volgens nieuwe rapporten betreft de nieuwe samenwerking tussen Bloober Team en Konami in ieder geval een Silent Hill project. De reacties op deze samenwerking zijn nogal wisselvallig online. Bloober Team staat voornamelijk bekend om hun horror titels, waaronder The Medium, Blair Witch en Layers of Fear. Stuk voor stuk horror titels die met hakken over de sloot passeerde als waardige horrortitels.

Konami promoot sinds kort nieuwe Silent Hill merchandise in hun online webwinkel. Of dit een voorschaduw is voor de terugkeer van de franchise is nog maar de vraag. Er zou in ieder geval nog één Silent Hill game in de maak zijn bij een welbekende Japanse ontwikkelaar.