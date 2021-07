Monster Hunter Stories 2 maakt post-launch plannen bekend

Vanaf aankomend weekend mag je al gaan genieten met Monster Hunter Stories 2 op Nintendo Switch. Monster Hunter fans blijven maandelijks terugkeren dankzij de ijzersterke post-launch ondersteuning van het Monster Hunter team. Dat is met Stories 2, niet anders.

9 juli verschijnt het vervolg op Monster Hunter Stories, met Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. We vervolgen ons verhaal uit het eerste deel. Maar voor veel spelers wordt dit een eerste kennismaking met de RPG-vertakking van de Monster Hunter franchise. Geen paniek, ook als nieuwkomer is dit een prima startpunt.

Get a glimpse of our post-launch roadmap of free updates for #MHStories2! 🐶 Palamute #MHRise

✨ Co-op Kulve Taroth Quest

💪 Powerful Monsties pic.twitter.com/7Sw9Lw3h7y — Monster Hunter (@monsterhunter) July 2, 2021

Net als in Monster Hunter Rise en voorgaande Monster Hunter titels heb je iedere maand een reden om de game opnieuw op te starten. Capcom blijft de game voorzien van maandelijkse updates, zo ook in Stories 2. De eerste update voor Monster Hunter Stories 2 verschijnt al binnen een week! Deze update voegt een nieuw Monster toe en de Palamute uit Monster Hunter Rise. Deze meer traditionele Monster Hunter game krijgt tegelijkertijd outfits uit Stories 2.

Bijna een maand later verschijnt er weer een update voor Stories 2 in de vorm van een co-op quest. In deze quest neem je het samen met andere spelers op tegen Kulve Taroth. Ook Hellblade Glavenus en Boltreaver Astalos banen hun weg naar Stories 2 op 5 augustus 2021.

Zowel update 3 en 4 staan gepland voor september. In deze maand verschijnen er in totaal 5 nieuwe monsters en verschijnt er een moeilijkere versie van de Kulve Taroth co-op quest.

In oktober verschijnen Silver Rathalos en Gold Rathian. Ook komt er een nieuw monster beschikbaar voor co-op quests.

Tot zover zijn dit de plannen die bekend zijn tot en met oktober. Alle updates worden gratis toegevoegd aan de game, zoals we gewend zijn van eerdere delen.