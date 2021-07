Tales of Arise laat openingsfilm zien

Tales of Arise verschijnt iets na de zomer en deze week tonen Bandai Namco en Ufotable de openingsanimatie van de game. Zoals verwacht en gewend een opening die rechtstreeks van een Anime had kunnen komen.

Bandai Namco en Ufotable gaan wederom in zee voor de openingsanimatie van Tales of Arise. Het is de zoveelste keer dat Ufotable wordt ingeschakeld voor de Bandai games. Eerder zagen we hun werk onder andere bij Code Vein, De God Eater games en eerdere Tales Of games. Ook doen ze animatiewerk voor de toekomstige Demon Slayer game, waar ze notabene ook de anime van hebben gemaakt.

Naast de openingsanimatie horen we ook het openingslied van de game. Het nummer heet “Hibana” en is afkomstig van Kankaku Piero. Hibana betekent vonk, vlam, maar een letterlijke vertaling van de tekens komt uit op vuur bloem. Wellicht betekent het iets voor de game. Hibana is als naam of term niet onbekend in de videogamewereld. Zo heet een speelbaar personage in Rainbow Six Siege namelijk ook Hibana. De letterlijke vertaling van het woord draagt hierin veel betekenis want ze schiet pellets die muren kunnen doorbreken af, die letterlijk uit zien als een vuurbloem.

Terwijl we geduldig wachten op het nieuwe Tales avontuur spelen we nogmaals door Scarlet Nexus, een RPG van Bandai Namco die mede is ontwikkeld door enkele ontwikkelaars bekend van de Tales-serie. Benieuwd wat wij vonden van de game? Check hier de review!

Tales of Arise verschijnt op 10 september voor Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en PC.