Assassin’s Creed Infinity wordt de live service toekomst van de franchise

Assassin’s Creed Infinity, dat is de huidige naam van de toekomst van de populaire Ubisoft spellenreeks, een live service game. Zowel Ubisoft Montreal als Ubisoft Quebec werken aan dit project. De game is nog enkele jaren van ons verwijderd.

Geen splitsing meer dus voor de ontwikkeling van Assassin’s Creed Infinity. Voorheen zagen we dat Quebec en Montreal elkaar afwisselde in de lead voor Assassin’s Creed titels. Zo werd Montreal verantwoordelijk voor Origins, Quebec voor Odyssey en Montreal weer voor Valhalla. Dit keer werken beide studios aan de toekomst van Assassin’s Creed binnen dezelfde game. Assassin’s Creed Infinity dus. Omdat de game nog een aantal jaartjes van ons verwijderd is, heeft Ubisoft onlangs al bekend gemaakt dat Valhalla een tweede jaar wordt ondersteund met extra content.

Assassin’s Creed Infinity vormt een platform voor de toekomst van de franchise. Er komen dus ook meerdere settings aan te pas. Waar we gewend zijn aan een gebonden setting per titel, zien we meer settings in Infinity. Deze wordt in de maanden en jaren na de release ook steeds uitgebreid. Een live service dus.

NEW: The future of Assassin’s Creed is live service. Ubisoft Montreal and Quebec have teamed up for Assassin’s Creed Infinity, a huge platform planned to have multiple settings. But after the reorg, several men accused of abuse remain in charge. My latest: https://t.co/fre2ljvh8g — Jason Schreier (@jasonschreier) July 7, 2021

De onderlinge titels die verschijnen onder de Infinity paraplu kunnen visueel en technisch enigszins van elkaar verschillen, maar op de een of andere manier zijn ze allemaal met elkaar verbonden.

Nog niets over Infinity is in steen gegoten. Bekenden met het project geven aan dat het nog minimaal 3 jaar op zich laat wachten. In de toekomst kan er nog veel veranderen, maar dit is in ieder geval waar Ubisoft op dit moment naar toe aan het werken is.