Overwatch komt met crossplay

Overwatch, een game dat al even meedraait. Met al 32 heroes heeft de speler een ruime keuze en met de hoeveelheid verhaallijn heeft de speler genoeg te lezen! Het duurde even, maar ook Overwatch beschikt nu over crossplay.

Maar wat houdt crossplay eigenlijk in? Online games, zoals Overwatch, worden vaak op verschillende platformen gespeeld. Je kan los op je PlayStation, Xbox, Nintendo en de PC. Je kon daar tegen mensen spelen op hetzelfde platform. Spelers van de PC speelden alleen tegen PC spelers en dit gold ook voor de consoles. Crossplay houdt in dat het niet uitmaakt of je op PC of console speelt, je speelt online allemaal in dezelfde online spelers pool. Het kan dus voorkomen dat je in een groep zit of tegen een groep speelt waar mensen achter hun PC zitten en een console zoals de PlayStation of Xbox. Veel spellen zoals Warzone hebben dit al sinds het begin. Ook zijn er altijd verschillende tegengeluiden van mensen die het lastig vinden omdat het één aim-assist zou hebben en het ander niet. Maar, dit is ook een mogelijkheid om je vriendengroep eens te vergroten. Of je had vrienden waarmee je nooit samen kon spelen omdat ze op een ander platform zaten. Dat is nu allemaal verleden tijd, app je vrienden en duik in een klassiek potje Overwatch!

Overwatch is een spel waar je tegen andere online spelers speelt van over de hele wereld. Het is de bedoeling dat jij met je team wint in de verschillende soorten spellen. Kies één van de heroes secuur, want dit kan je spel maken of breken. Ga voor een sterke tank om je team te beschermen en voor op te lopen of kies een support om je team juist te helpen door hen HP terug te boosten of schilden te geven. Ben je meer van de brute schade toebrengen aan je vijanden? Ga dan voor een damage dealer en speel om je tank en support heen voor de beste games. Duw een payload binnen een bepaalde tijd naar de juiste plek, verover een stuk land tot de tijd op is of verover twee verschillende plekken met de juiste teams om spellen te winnen. Speel casual of juist ranked om hoog op het score bord te komen en bijvoorbeeld een pro speler te worden!