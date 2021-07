De toekomst van Destiny 2 wordt op 24 augustus onthuld

Bungie laat geduldige Guardians op 24 augustus meekijken naar de toekomst van Destiny 2. Dit jaar stond de release van Destiny 2: The Witch Queen gepland. Deze werd onlangs uitgesteld naar begin 2022

The Witch Queen is de volgende uitbreiding van Destiny 2 en deze gaat op 24 augustus onthuld worden. Bungie kondigt een showcase aan voor de game met een achtergrond afbeelding die sterk lijkt op de de afbeelding die een jaar geleden werd gebruikt om de uitbreiding voor 2021 aan te duiden. The Witch Queen gaat vermoedelijk anderhalf jaar na Beyond Light uitkomen.

Op dit moment verklapt Bungie nog vrij weinig over de nieuwe uitbreidingen en de toekomst van de franchise. Wel weten we dat Bungie een aantal jaar door zal aan met Destiny 2. Een vervolg op de franchise met de naam Destiny 3 zit er voorlopig nog niet in. Na The Witch Queen stond de uitbreiding Lightfall gepland voor 2022 (nu dus hoogstwaarschijnlijk 2023) en er komen nog meer uitbreidingen na Lightfall.

Om de toekomst alvast te vieren zijn er verschillende acties op dit moment. Zo krijgen spelers een gratis embleem en is er een uitverkoop in de Bungie Store. Ook het Solstice of Heroes evenement is weer begonnen in het spel.

Destiny 2 gaat ondertussen al een aantal jaar mee, maar je kan Destiny 2 niet meer in zijn geheel spelen. Door de overvloed aan content is een gedeelte daarvan in de kluis gestopt. Het idee is om de content te gaan rouleren zodat spelers niet te veel van elkaar verspreid zijn en zodat de bestandsgrootte van de game zo laag mogelijk blijft. Ook worden oude wapens en harnassen steeds minder effectief naarmate er een nieuw seizoen of uitbreiding verschijnt. Niet alle fans zijn het eens met dit systeem. Veel van de beste wapens stammen af uit het begin van Destiny 2, waardoor fans afscheid moesten nemen van hun favoriete wapens, waaronder de Recluse.