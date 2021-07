Crowfall is nu beschikbaar op PC

Crowfall is een game waar ik persoonlijk erg naar uit heb gekeken, maar ook weinig van heb gehoord de laatste maanden, komt eindelijk uit. Deze PvP focused MMO heeft aardig wat unieke features!

Crowfall is een ambitieus project. De game heeft een constant veranderende wereld met verschillende campaigns, maps, regels en politieke spelletjes. De game zit ook heftig op PvP gevechten, zowel klein als groot. De game zal je binnen een paar uur op competitive mode krijgen. Crowfall moet een game zijn die geschreven zal worden door de spelers zelf.

Het is namelijk aan de spelers om het hele politieke spelletje te spelen in een dynamische wereld die constant nieuwe uitdagingen naar je hoofd gooit. Je moet forten bouwen, plannen smeden en territoria innemen of uitbreiden. Buiten dit alles zijn er ook nog de PvP gevechten, die zowel op grote als kleinere schaal moeten werken. De game hanteert meerdere classes, rassen en sub-classes.

Crowfall kost 40 Euro en is daarna gratis, evenals alle nieuwe content die zal verschijnen. Helaas is er wel een VIP optie en lijkt de game Pay-to-Win elementen te bevatten met permanente bonussen en een level boost. De game is gemaakt met de Unity Engine en ziet er daarom shell-shaded en cartoony uit. Ik denk persoonlijk dat de game veel potentie had, maar dat de directie het verprutst met het verdienmodel. Wat denk jij? Crowfall is nu beschikbaar voor PC, je kan je inschrijven via deze link!

Crowfall is vanaf vandaag te spelen op PC, laat ons jouw mening weten op Facebook of in de reacties hier beneden!