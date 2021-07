State of Play keert aanstaande donderdag teug

Playsation’s State of Play keert terug aanstaande donderdagavond om 23:00. We krijgen onder andere een diepere blik op Bethesda’s Deathloop en updates over aanstaande indies en third-party titels.

Bethesda is met Microsoft in bed gedoken en dit betekent dat we waarschijnlijk geen nieuwe Bethesda games meer zien op Playstation 5. Tijdens E3 bevestigde Microsoft en Bethesda dat Starfield exclusief verschijnt op Windows en Xbox. Toch komen er nog twee Bethesda titels naar Playstation. Deathloop en GhostWire Tokyo zijn wee tijdelijk exclusieve Playstation 5 titels die in de nabije toekomst nog aan verschijnen. De afspraken rondom deze titels werden gemaakt vóór de overname van Bethesda door Microsoft.

State of Play keert aankomende donderdag om 23:00 uur (CEST) terug. Tune in voor een Deathloop gameplay deep dive en verschillende updates omtrent indies en third-party games: https://t.co/PnQs3fdmgw pic.twitter.com/ZYs8njUCQc — PlayStation NL (@PlayStationNL) July 6, 2021

Eén van die nieuwe titels, Deathloop, staat aanstaande donderdag even in de schijnwerpers. Sony plaatst om 23:00 een State of Play aflevering van ongeveer een half uur lang. Naast een brede kijk op Deathloop krijgen we onder andere meer updates over aanstaande indies en titels van partner ontwikkelaars.

Tijdens de State of Play van donderdag 8 juli hoeven we in ieder geval geen God of War, Horizon Forbidden West of Playstation VR 2 te verwachten. Playstation laat weten dat we dit nog niet hoeven te verwachten deze week, maar dat ze later in de zomer meer updates hebben.