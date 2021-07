Death Stranding Director’s Cut gameplay en details onthuld

Hideo Kojima en Playstation brengen de definitieve versie van Death Stranding naar de Playstation 5 in een Director’s Cut. In de State of Play van 8 juli 2021 kregen we meer details en gameplay te zien.

Death Stranding Director’s Cut is meer dan slechts een remaster van de Playstation 4 game. Uiteraard ziet het er allemaal gelikter uit op de Playstation 5, maar daar stopt het niet. Er komt meer content naar de game en Sam Bridges, gespeeld door Norman Reedus, krijgt veel meer gereedschap onderweg. Hierdoor gaat de game hopelijk minder erg aanvoelen als een PostNL simulator en meer als een vreemde, toffe actie game van de levende legende achter de Metal Gear franchise.

De melee combat wordt verbeterd in de Director’s Cut. Sam krijgt ook een gloednieuw wapen. De Maser Gun die een soort van laser schiet. We zien nieuwe vijanden, er komen nieuwe verhaalmissies en een nieuw exoskelet die het vervoeren van cargo aangenamer maakt.

Hier stopt het nog niet. In de trailer zien we onder andere ook een Cargo Catapult, waar je je cargo dus mee kunt afvoeren. Er komen vaste machinegeweren, een firing range, een cargo buddy die cargo voor je draagt, een circuit en nog wel wat meer. Kortom: ook al heb je de game op Playstation 4 gespeeld, is er meer dan genoeg nieuws om je opnieuw te vermaken.

Indien je de game op Playstation 4 al snel aan de kant hebt gedaan omdat het niet jouw soort game is, heb je nu wellicht wat meer redenen om de game een tweede kans te geven. Death Stranding Dirctor’s Cut verschijnt al op 24 september op Playstation 5.