Deathloop toont 10 minuten aan gameplay

Deathloop verschijnt in september exclusief voor Playstation 5. Sony fans hebben de game ongeveer voor een jaartje voordat de exclusiviteit deal verloopt. Tijdens State of Play tonen Bethesda en Sony nieuwe gameplay beelden.

Baan je weg door een futuristische versie van Dishonored. Althans, dat zijn alle signalen die Deathloop bij ons afgeeft. Doorbreek de letterlijke Deathloop. Dat is jouw doel in deze game. Iedere keer als je doodgaat begin je opnieuw, maar heb je veel geleerd. Het is belangrijk om te weten dat ondanks deze mechaniek in het spel, het geen roguelike is.

Zoals we gewend zijn van Arkane heb je enorm veel vrijheid in je doen en laten in Deathloop. Wat we eerder al zagen in games als Dishonored speel je door een op rails gemaakt verhaal, maar heb je enorm veel vrijheid om binnen de kaders het op je eigen manier aan te pakken. In Deathloop is dat niet anders en heb je verschillende speciale krachten en wapens om de vijand te slim af te zijn.

Net als in de Dishonored games is er dus ook geen regelrecht pad naar je doel, maar zijn er een hele boel wegen en kiertjes waar je je door heen kunt manoeuvreren om ergens te komen. Van wat we uit de getoonde gameplay hebben kunnen zien is het een grote stap vooruit sinds de Dishonored games en is nu nog meer ruimte. Meer kamers, meer ramen om doorheen te klimmen en nog meer daken om overheen te sluipen.

Deathloop verschijnt op 14 september exclusief voor Playstation 5 en is minimaal één jaar exclusief voor het platform. Aangezien Microsoft Bethesda heeft overgenomen is het aannemelijk dat Deathloop eind 2022 ook op Xbox en PC terecht komt.