Moss Book 2 aangekondigd voor Playstation VR

Moss was een regelrechte hit op Playstation VR. Alhoewel de titel van Polyarc Games niet het meest uit de VR headset haalt, is het een schitterende VR platformer. Het vervolg werd onlangs aangekondigd voor Playstation VR.

Moss Book 2 is de officiële naam voor het vervolg op Moss, de VR game die als eerst op Playstation VR verscheen in 2018. Wij konden geen genoeg krijgen van het schattige muisje. Gelukkig mogen we binnenkort opnieuw aan de slag met Quill want Moss keert terug naar Playstation VR in een vervolg. Er is verder geen informatie onthuld en er is ook nog geen releasedatum bekend gemaakt.

Het lijkt er op dat Polyarc Games en Sony er geen gras over laten groeien. Er wordt namelijk niet gewacht op de next gen versie van de Playstation VR voor het vervolg van Moss. Het eerste deel bekronen wij als een van de beste Playstation VR titels. Benieuwd welke er nog meer bij zitten? Check ze hier!

Om Playstation VR games te spelen heb je uiteraard een Playstation VR headset nodig, maar ook een Playstation 4 controller en Playstation 4 camera, zelfs als je op Playstation 5 speelt. De Full HD camera en DualSense zijn niet backwards compatible met Playstation VR titels. Kijk jij uit naar Moss Book 2?