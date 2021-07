Nieuwe Demon Slayer: The Hinokami Chronicles gameplay

Tijdens de State of Play van Sony gisteravond werden een boel games in de spotlight gezet. Eén van die games is het nieuwe pareltje van Cyberconnect2, Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba) – The Hinokami Chronicles. Check de trailer hier!

Deze Demon Slayer game staat in het teken van één van de meest populaire anime shows van de afgelopen jaren! De releasedatum voor 15 oktober 2021 was al bekend, maar nu krijgen we meer over de story, combat en gameplay te zien. In de trailer zie je onder andere ‘Tszuzumi Mansion’, een plek bekend uit zowel de manga als de show. Je speelt onder andere als Tanjiro, Zenitsu en Inosuke. Maar, er zullen nog veel meer personages speelbaar zijn. Check de trailer hier beneden:

Of er ook demonen speelbaar zijn is nog niet bekend, gezien de historie aan games vanuit Cyberconnect2, is de kans op speelbare schurken wel groot. Deze ontwikkelaars zijn onder andere bekend van de Naruto Ultimate Ninja Storm titels. Dit zijn top-tier anime fighting games met een sterke fundering aan soepel gameplay en combat met een mix van verschillende verhaallijnen uit het Naruto universum.

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles is hierin geen uitzondering, je ziet duidelijk dat het een CC2 titel is en dat is een goed iets om terug te zien! We zullen vast nog meer van de game gaan zien, kijk jij er al naar uit?

Laat het ons weten in de reacties hier beneden, of op onze Facebook!