Hunter’s Arena komt op 3 augustus naar Playstation Plus

In Hunter’s Arena neem je het op tegen zowel andere spelers als demonen in het speelveld. Je kunt de game in je eentje spelen, maar ook in groepjes van drie. Vijandelijke spelers liggen altijd op de loer.

In grote maps zijn er twee gevaren waar je voor moet uitkijken in Hunter’s Arena. Vijandelijke demonen en andere jagers. De andere jagers worden bestuurd door andere spelers. Om het beste uit de game te halen moet je dus zowel gedreven zijn om het op te nemen tegen Ai-gestuurde demonen, en jagers, gespeeld door andere spelers. In totaal doen er 30 spelers mee per Battle Royale sessie.

Hunter’s Arena is bevestigd als één van de gratis Playstation Plus titels voor augustus. De game is vanaf 3 augustus beschikbaar via de dienst voor zowel Playstation 4 als Playstation 5.

Op PC is de game al enige tijd uit in Early Access. Wil je even een kijkje nemen naar wat gameplay beelden? Check ze hier beneden:

De getoonde beelden dateren al uit februari 2020. Het ziet er een beetje ruw uit. Vooral de gevechten, maar laten we hopen dat er in anderhalf jaar tijd hard aan gewerkt is om het vloeiender te laten verlopen. We hoeven er in ieder geval niet meer lang op te wachten. Over een kleine maand speel je de game al zonder extra kosten als je een Playstation Plus abonnement hebt.

De game werd tijdens de State of Play van 8 juli 2021 bekend gemaakt voor Playstation.