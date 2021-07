Atlus bereid zich voor op de 25e verjaardag van Persona, de inmiddels meer bekende vertakking van de Shin Megami Tensei Franchise. In september is het alweer 25 jaar geleden sinds de eerste verschijnen. Tijd voor een feestje en tijd voor een jaar lang aan Persona nieuws.

Naar alle waarschijnlijkheid en eerdere geruchten heeft Atlus maar liefst 7 aankondigingen voor ons klaar staan. Deze hoeven we niet allemaal in september te verwachten. In een officiële Tweet van Atlus maakt het bedrijf bekend dat we ons mogen voorbereiden op een jaar lang aan nieuws, evenementen en meer met betrekking tot de populaire JRPG franchise.

The Persona series is celebrating its 25th Anniversary this September! ✨ Stay tuned for a year of Persona news, events, and more! #Persona25 pic.twitter.com/1qZqSy7f6V — Official ATLUS West (@Atlus_West) July 13, 2021

De grote vraag blijft natuurlijk welke 7 aankondigingen Atlus voor ons klaar heeft staan. Is het nog niet te vroeg om Persona 6 aan te kondigen? Zien net als bij Persona 4, ook een Arena spel van het vijfde deel met onze geliefde Joker en Morgana? Krijgen we misschien nog een remake, of een remaster van een ouder deel?

Eén van de geruchten die de rondte gaat is dat Persona 5 gaat verschijnen op Xbox Game Pass en PC. Deze aankondiging werd in het verleden al verwacht. Een aantal bekende figuren bij Atlus zijn de Persona aankondigingen al zo’n 2 jaar aan het teasen, waarvan de laatste keer in december 2020. In september wordt er in ieder geval duidelijk wat één van de projecten in gaat houden.

De meest recente game uit de franchise verscheen in de vorm van een Musou. Benieuwd wat wij er van vonden? Check hier de review! Maar hoe leuk Strikers ook was. Niets kan uiteindelijk tippen aan misschien wel de beste game ooit gemaakt.