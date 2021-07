FIFA 22 officieel onthuld, verschijnt 1 oktober

Potje FIFA? De jaarlijkse voetbalgame van EA Sports keert dit jaar terug met opnieuw Kylian Mbappé op de voorkant van je plastic doosje. FIFA 22 verschijnt wereldwijd op 1 oktober voor alle huidige platformen.

Dat FIFA ieder jaar terugkeert is ondertussen geen geheim. Dit jaar is het echter iets spannender, want het is de eerste FIFA die verschijnt ná de release van de next-gen consoles. Ja, FIFA 21 had ook een next-gen versie, maar dit keer pakt EA nog iets meer uit, met namelijk de HyperMotion technologie. Deze technologie is exclusief voor Playstation 5, Xbox Series X|S en Google Stadia spelers.

Hypermotion maakt gebruik van de aller eerste motion capture van 22 professionele voetballers die tegen elkaar spelen in een 11 tegen 11 wedstrijd. Door de 8,7 miljoen frames uit deze hoogstaande wedstrijd voortdurend in te zetten tijdens het spelen worden door de machine learning technieken voortdurend de meest vloeiende animaties op je beeldscherm getoverd. Of je nu een pass neemt, een shot op het doel waagt, of simpelweg de bal vooruit aan het rennen bent. Door de HyperMotion technologie ziet het er flitsend uit en voelt het als nooit tevoren.

“FIFA22 biedt miljoenen fans overal ter wereld de kans om op een ongeëvenaarde manier interactie te hebben met de sport waar ze van houden,” zei Nick Wlodyka, GM EA SPORTS FIFA. “Elke speler ervaart FIFA op zijn eigen manier, maar de gameplay op het veld is een constante factor voor iedereen, dus zijn we zeer verheugd dat we een nieuwe innovatie op dit gebied kunnen aanbieden. HyperMotion brengt dat naar een nog hoger niveau op next-gen consoles en Stadia en verandert volledig hoe de game aanvoelt”.

Hoe het in praktijk speelt, is nog maar de vraag. Gelukkig hoeven FIFA fans niet meer zo lang te wachten. 1 oktober verschijnt de game namelijk al voor de huidige en vorige generatie consoles. De game verschijnt ook op PC en Stadia. De Nintendo Switch krijgt de wel beruchte Legacy Edition.