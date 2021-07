Razer’s Barracuda X is een sterke transitie

Razer gaat de competitie aan met een nieuwe gaming headset genaamd de Barracuda X. Deze headset is een stap in een andere en misschien wel betere richting voor Razer. Wat zeggen de specificaties en reviews?

De Razer Barracuda X zal verkocht worden voor 99 Euro. Dit plaatst de headset in directe competitie met de Corsair HS70, Logitech G733 en de HyperX Cloud II Wireless. Maar, waarom is deze headset nu zo bijzonder? Nou, het is een product dat je normaal niet van Razer zou verwachten. Kijkende naar het design, de specificaties en de gehele presentatie, merk je al gelijk dat het iets totaal anders is vanuit Razer.

Wat wij gewend zijn van Razer is flashy producten met groen, RGB, luide key-switches en meer. Ook staat Razer bekend om het hebben van problemen met veel producten. Het lijkt er nu dus op dat het bedrijf een andere richting in gaat stappen. Maar, wat doet de Barracuda X nu dan anders dan we gewend zijn van Razer?

Verbinding

De Barracuda X zal niet werken via Razer Synapse, een programma dat voor veel Razer fans problemen veroorzaakt in games als World of Warcraft, Call of Duty en meer. Denk hierbij aan driver issues, muis issues en geluidsproblemen. Dat is voor de Barracuda X dus verleden tijd. Geen Razer programma’s meer nodig, alleen de headset.

Buiten dat heeft deze headset een USB-C dongel die werkt met de Playstation 5, Nintendo Switch, PC en Android. De headset is bekabeld te gebruiken op je PS4, iPhone en Xbox apparatuur. De headset zal geen Bluetooth hebben. De connectivity lijkt dus best prima voor een headset in de budget line-up, wat is er nog meer?

De USB-C dongel kan poorten blokkeren als je deze op een laptop gebruikt, dus let daar goed op!

Design

Weg met die dikke groene kabels, RGB logo’s en groene accenten. De Barracuda X is een simpel maar effectief ontwerp, iets dat nieuw is voor Razer. Less is more, zullen we maar zeggen. De headband bestaat uit kussentjes, iets dat ik persoonlijk heel fijn vind. De microfoon is makkelijk los te koppelen en heeft ook nog een pop filter aanwezig.

De earpads hebben memory foam, zodat het beter om je oor past. Reviews zeggen dat de fitting goed is, maar dat de memory foam van lagere kwaliteit is. Dat was dan ook te verwachten gezien de prijs. Het belangrijkste is dat de headset comfortabel zit en dat lijkt zo te zijn.

Microfoon

De microfoon klinkt in meerdere reviews niet geweldig, maar ook niet slecht. Het grootste voordeel zijnde, dat de microfoon vervangbaar is. Heb je een eigen microfoon? Dan kan je deze gebruiken!

Geluid

Dit is waar het voor velen om draait. De Barracuda X is een budget draadloze headset (99 EU) en veel reviews zijn lovend over het geluid. De earpads hebben een goede isolatie, waardoor het geluid goed om je heen te horen is. De surround is sterk voor het geld en de bass is meer dan in orde.

Wil je wat reviews zien van deze unieke headset voor Razer? Check ze hier beneden! Laat ons weten wat jij vind van deze eerste echte low-profile headset vanuit Razer op onze Facebook.