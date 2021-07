Shin Megami Tensei V toont nieuwe story en gameplay beelden

Opnieuw een tweestrijd in Shin Megami Tensei V. Welk pad kies jij zodra de tijd gekomen is? Atlus heeft afgelopen nacht een nieuwe trailer online geplaatst. Deze verteld ons meer over het verhaal.

In de nieuwe verhaal trailer van Shin Megami Tensei V zien we gloednieuwe gameplay beelden en krijgen we meer informatie over het verhaal. Ook zien we enkele hoofdpersonages in beeld verschijnen. Het lijkt er op dat we de trend uit voorgaande games opvolgen en opnieuw een keuze moeten maken. Zo luidt de beschrijving van de video:

“In a world without its Creator, the Nahobino must decide what is worth saving… and what must be sacrificed in return.”

Een thema dat we zien terugkeren uit voorgaande delen. Eveneens speelt ook dit deel van Shin Megami Tensei zich af in Tokyo.

Het vijfde genummerde deel van de hoofdlijn uit de bekende JRPG franchise verschijnt op 12 november exclusief voor Nintendo Switch.

Niet genoeg Atlus nieuws?

De Japanse ontwikkelaar en uitgever heeft begin deze week een tweet geplaatst met de aankondiging van de 25e verjaardag van Persona. Persona is oorspronkelijk een spin-off van de Shin Megami Tensei games. De 25e verjaardag van de spellenreeks start in september en gaat gepaard met 7 aankondigingen gedurende het jaar. Fans verwachten in ieder geval een teaser voor Persona 6.

Bezoek de teaser website.

De eerste aankondiging staat gepland voor september 2021. In de teaser website staat dit aangegeven met een gele achtergrond in het hokje met een vraagteken. Als we de kleurthema’s van Persona hierin aan betrekken zou dit betekenen dat het iets te maken heeft met Persona 4. Zien we eindelijk de Playstation 2 en Playstation Vita game verschijnen op Playstation 4 (en Xbox), na het succes van de Steam versie? Eerder deze maand werd bekend gemaakt dat de PC versie al meer dan een miljoen keer verkocht is.