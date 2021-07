Ubisoft toont Free-To-Play shooter XDefiant

XDefiant, ja de eerste twee letters vormen een smiley, is Ubisoft’s nieuwste Tom Clancy’s titel. Het is een Free-To-Play First Person Shooter met karakters gebaseerd op de reeds bestaande Tom Clancy’s games.

De gratis First Person Shooter games domineren de markt. Dan hebben we het natuurlijk over Call of Duty’s Warzone en EA’s Apex Legends. Een lekker verdeelde taart met twee grote stukken. Ubisoft wilt ook een stuk van die taart en toont ons daarom XDefiant. De gratis First Person Shooter verschijnt op Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna en Google Stadia.

XDefiant combineert verschillende Tom Clancy’s titels tot één game met verschillende gevecht arena’s gebaseerd op eerder verschenen titels onder de Tom Clancy’s paraplu. Denk hierbij zoal aan The Division, Ghost Recon en Rainbow Six. In de eerste video zien we dan ook personages en locaties uit de verschillende titels terugkomen. We zien locaties gebaseerd op Washington in The Division, maar ook personages zoals de Cleaners en Outcast(The Division) en de Wolves (Ghost Recon: Breakpoint).

Facties en personages uit Splinter Cell, Ghost Recon en The Division komen al langs in de beelden. Naarmate de game groeit worden er nieuwe personages toegevoegd. Spelers kiezen hu favoriete Defiant en passen deze naar eigen smaak aan. Je kiest je eigen kenmerken, vaardigheden en ultras en hebt een breed scala aan primaire en secundaire wapens, attachments en apparaten tot je beschikking. Ook tijdens het gevecht kan je deze nog aanpassen.

Spelers spelen in verschillende arena’s in gevechten van 6 tegen 6. Er zijn 3 modi bekend gemaakt, waaronder Team Deathmatch, Domination en Escort. Er is nog geen release datum bekend gemaakt voor XDefiant. Wél deelt Ubisoft mee dat de eerste speeltest van de game spoedig zal plaatsvinden. De eerste is namelijk al begin augustus, maar alleen voor PC spelers in Amerika en Canada. Via de website kan je je wel alvast opgeven om in aanmerking te komen voor een speeltest.