Mabel viert ook de 25e verjaardag van Pokémon

Je bent nooit te oud om een Pokémon fan te zijn of te worden. De gloednieuwe muziekvideo van Mabel bewijst dit al keihard en opent met een korte scene, waar we ons allemaal wel een keer in betrapt hebben.

The Pokémon Company pakt dit jaar groots uit. Het is de 25e verjaardag van de meest iconische franchise ter wereld. Groter dan Super Mario en bekender dan de president van Amerika. Iedereen kent Pikachu en met de 25e verjaardag van Pokémon, vieren we met z’n allen de mooie herinneringen die we al hebben meegemaakt.

Met de vele games die nog gaan komen, de televisieserie die ieder jaar ververst wordt en de vele ruilkaarten. De 25e verjaardag gaat niet onopgemerkt voorbij. Iets heel unieks dit jaar is de P25 Muziekcollectie met veel bekende artiesten. We zagen eerder dit jaar al een digitaal concert met een Pokémon liedje van Post Malone. Katy Perry bracht onlangs ook een nieuw liedje uit in samenwerking met Pokémon. Dit maal is het aan Mabel, met het nummer Take it Home.

Het hele album verschijnt dit najaar pas, dus er zijn nog een paar artiesten die in de toekomst een Pokémon nummer gaan uitbrengen. Als je de video goed hebt bekeken, kan je in ieder geval wel raden wie Mabel’s favoriet monstertje is.

“Ik ben al jarenlang Pokémon-fan. Ik sprong dan ook een gat in de lucht toen ik de kans kreeg om mee te doen aan P25”, aldus Mabel. “Bij het maken van de video van ‘Take it Home’ heb ik veel plezier beleefd aan de samenwerking met Pikachu en met mijn favoriete Pokémon Jigglypuff. Ik hoop dat de fans het nummer net zo mooi vinden als dat ik genoten heb van het maken ervan ter gelegenheid van 25 jaar Pokémon!”

Van welke artiest zie jij graag een nummer in samenwerking met The Pokémon Company?