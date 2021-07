Dead by Daylight en Resident Evil werken samen

Het is al weer het zesde jaar van de huiveringwekkende game Dead by Daylight. Een game die ons Silent Hill vibes schonk na zoveel jaar maar bijvoorbeeld ook Stranger Things angsten weer naar boven bracht. Nu is het tijd voor wat Resident Evil met twee nieuwe survivors en een bloedstollende killer The Nemisis.

Speel bijvoorbeeld Dead by Daylight nu met Jill Valentine, een verharde bad girl die wel haar eigen boontjes weet te doppen. Gebruik bijvoorbeeld de perk Counterforce om totems op de map sneller stuk te maken, ook kan je als je er één stuk gemaakt hebt een andere spotten op de map. Jill was een expert in bommen, haar perk Blast Mine is hier een goed voorbeeld van. Monteer een bom op een generator, deze zal ontploffen als de killer erbij is en zal deze ook kort verlammen. Tot slot heeft Jill de perk Resurgence, wanneer je van de haak bent krijg je extra snel wat HP in je donder, dan kan je er weer tegenaan! Je kan ook spelen met Leon S. Kennedy. Deze zombie expert beschikt over de handige perk Bite the Bullet, hier zal je, wanneer je gewond bent, geen geluid maken. Ook niet als je een quick time mist in het heel proces. Of gebruik Rookie Spirit, deze perk activeert wanneer je een aantal goede quick times op het repareren van een generator hebt. Wanneer deze perk actief is kan je alle generatoren die langzaam leeg lopen zien op de map. Tot slot beschikt Leon over Flashbang. Wanneer je een tijd goed bezig bent met een generator moet je even in een locker gaan zitten, je kan dan een flashbang granaat krijgen. Deze granaat kan je weer gebruiken om de killer te verlammen!

Natuurlijk hebben we dan ook de killer, The Nemesis. Het is zijn doel om iedereen te elimineren, daar voor was dit biogenetische monster ontwikkeld, met zijn hoge intelligentie en doorzettingsvermogen heeft hij Jill al een aantal keer bijna te pakken gehad. Blijf uit zijn gigantische handen door slim te spelen! Maar, The Nemesis heeft wat truckjes achter de hand… Het T-virus kleeft aan je tentakel, hier mee maak je jezelf sterker als je iemand raakt maar bestook je de survivors met een verschrikkelijk virus. Dit kunnen zij alleen bestrijden met een vaccinatie die te vinden is in crates. Je hebt verschillende levels van mutatie, bij één strike is een speler geïnfecteerd en word jij sterker. Bij de tweede klap heeft de speler meer mutatie en jij bent nog sterker. Je kan dan met je tentakel door pallets heen slaan en de zwakke muren. Bij level drie van de mutatie wordt je tentakel range groter!

Ook zullen er zombies op de map staan, wanneer deze een speler aanraken krijgen zij ook schade. Jij als killer kan deze zombies verwoesten voor extra mutatie levels. Maar, je hebt natuurlijk ook je perks. Met Lethal Pursuer kan je als killer, wanneer de match begint, de aura’s zien van andere spelers voor een korte tijd. Zo weet je welke plekken je even moet bezoeken! Met Hysteria, dit activeert wanneer je een speler pijn doet, alle gewonde survivors zullen dan van de Oblivious status effect last hebben. Tot slot beschikt de Dead by Daylight killer The Nemesis over Eruption. Wanneer je dan een generator stuk maakt zal deze geel voor je worden. Wanneer je dan een speler in de Dying State helpt zullen alle gele generatoren exploderen! Dit brengt de generatoren schade toe en stunned vervolgens de spelers die er mee bezig waren. Kei handig!

Uiteraard komt deze uitbreiding van Dead by Daylight ook met een nieuwe map. Speel nu in de Raccoon City Police Station! Maar alleen als je durft natuurlijk…