Review: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

The Legend of Zelda gaat al de nodige jaartjes mee. Dit jaar precies 35 jaar zelfs en het is dit jaar precies 10 jaar geleden sinds Skyward Sword verscheen op de Nintendo Wii. Deze twee verjaardagen vieren we dit jaar met de HD heruitgave van de Wii-klassieker, op de Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Skyward Sword is een unieke game uit de reeks. Waarom? Het is namelijk de enige Zelda titel die exclusief verscheen voor de Nintendo Wii. De reden waarom is ook best logisch en het is dan ook best logisch dat we in de voorafgaande jaren nog niet eerder een HD versie hebben gezien van Skyward Sword. Skyward Sword maakte namelijk gebruik van de unieke features van de Wii, namelijk de bewegingsbesturing. Een perfecte match voor de Switch dus, maar daar blijft het niet bij.

Zwaaien en draaien

De gameplay van Skyward Sword leunt volledig op het gebruik van beweging. Destijds je Wii-Remote en tegenwoordig je JoyCons gebruik je als zwaard en schild. Afhankelijk van hoe je je JoyCon beweegt, zo beweegt Link ook zijn zwaard of schild in het spel. Het is daarbij niet simpelweg dat hoe je ook beweegt Link een simpele zwiep met zijn zwaard doet. Nee, Link bootst zo goed als jouw exacte beweging na. En dit is essentieel want vijanden nemen een bepaalde houding aan, waardoor je ze het ene moment alleen met een zwaai van boven kunt aanvallen, en het andere moment alleen met een zwaai van onder, of van rechts. Vijanden wisselen voortdurend van houding, waardoor je steeds op een andere manier moet zwaaien met je JoyCon.

Dit werkt eigenlijk precies zoals vroeger, al is het misschien iets nauwkeuriger door de techniek die de afgelopen jaren niet heeft stilgestaan. Het enige wat minder goed werkt in de bewegingsbesturing is de kalibratie van je JoyCon. Om de een of andere reden onthoudt het systeem niet zo goed in welke positie je deze houdt na een paar minuten spelen, waardoor je steeds de ‘Y’ knop moet indrukken om de cursor de centreren. Vooral in momenten waar je van standaard gameplay opeens naar bewegingsbesturing overstapt, bijvoorbeeld door op je Loftwing te stappen, of een gadget te gebruiken is dit het meest storend. In sommige gevallen koste het zelfs mijn nek, omdat ik volledig de afgrond in stuurde terwijl ik mijn JoyCon gewoon recht vast had. De Wii Sensorbalk was hier niet mis geweest denk ik zo.

Eén grote aanpassing echter is dat je nu wél vrije camerabeweging hebt! Door het gebrek aan een tweede analoge stick op de Wii-Remote kon je nooit vrij de camera bewegen op de Wii versie, je kon alleen je perspectief centreren, maar voor het eerst kun je nu in Skyward Sword ook je camera vrij bewegen en deze feature is zo veel goud waard als je de originele versie gespeeld hebt.

werkt ook topjes met knopjes

Nog eens voor het eerst in Skyward Sword kan je de game spelen zonder bewegingsbesturing! Aangezien de Nintendo Switch ook een Lite versie heeft is het niet echt meer mogelijk om titels uit te brengen met vereiste bewegingsbesturing. Dus nu ook is Skyward Sword HD te spelen met een controller. Eerlijk gezegd, hoe fijn de bewegingsbesturing nu ook is, is dit toch mijn favoriete manier om Skyward Sword te spelen. Al moet je het eerste uur toch wel even wennen aan de ietwat unieke manier van besturing.

Door de manier waarop de game ontworpen is, is een slag met je zwaard door de ‘A’ knop in te drukken niet voldoende dekkend. Zoals ik aangaf moet je een precieze beweging in een bepaalde richting maken, want zo zijn de vijanden en bepaalde puzzels ontworpen. Daarom gebruik je je zwaard met de rechter analoge stick. Eigenlijk simuleer je hiermee dus de beweging van je slag. Door van links naar rechts te gaan met de analoge stick sla je naar rechts bijvoorbeeld.

Met de linker analoge stick beweeg je Link, maar hoe bestuur je dan de camera? Dat doe je door de linkerschouderknop in te drukken en dan met de rechter analoge stick te draaien. Je wisselt hiermee dus tussen draaien met de camera, of zwaaien met je zwaard. Zie het als een shift-toets.

Deze oplossing werkt eigenlijk best goed, al had ik gehoopt dat je als speler wat creatiever kon omgaan met de instellingen. Door bijvoorbeeld te zwaaien met je zwaard door de schouderknop in te drukken en te draaien met de analoge stick. Je bent namelijk het meest bezig met verkennen en het oplossen van puzzels in plaats van het in elkaar hakken van Bokoblin en andere vijandelijke figuren.

Meer dan ‘HD’

Buiten de subtiele aanpassingen aan de besturing, de toevoeging van vrije camera en de zegening van button-controls is de game dit keer ook HD. Het ziet er lekker scherp uit op de Nintendo Switch en alleen daarom is het een genot om een tweede, derde, of inmiddels al vierde keer de lucht en grond in Skyward Sword te verkennen.

De tal van andere verbeteringen maken deze tocht nog iets aangenamer. Zo is Fi, je persoonlijke assistent in deze Zelda game iets minder opdringerig. Ze komt alleen als het echt nodig is, of als je haar zelf oproept. Je wordt ook niet bij ieder voorwerp begroet met een letterdoos aan beschrijvingen, enkel de eerste keer dat je het voorwerp opraapt en het dus nog onbekend is. Daarnaast kun je de tekst velden nu ook overslaan en worden de tekst velden voorzien van naam, zodat je in de soms onduidelijke situaties ook precies weet wie er aan het woord is.

Er is onder de motorkap dus het een en ander aangepast om de ervaring te stroomlijnen, maar wel trouw te blijven aan het originele concept. Zo is de besturing met controller alles behalve traditioneel, maar past het wel bij de originele gedachtegang voor de game. Ik ben blij dat ze het op deze manier hebben aangepakt en niet de gameplay drastisch hebben veranderd om de meer traditionele knoppenbesturing gangbaar te maken.

Skyward Sword HD

En dan hebben we natuurlijk de game zelf nog. Spelers van de Wii versie weten ongetwijfeld waar het over gaat, maar uiteraard zijn er ook een hele hoop nieuwe spelers die aan de slag gaan met Skyward Sword HD op de Nintendo Switch. Mede door het succes van Breath of the Wild is de animo alleen maar gestegen voor onze groene held.

Net als in in bijna iedere Zelda titel is Zelda in gevaar en is Link de uitverkorene. Je gaat op pad door het landschap dat zich bevindt onder de wolken en onder het vliegende eiland Skyloft. Het is zo goed als onmogelijk om land te betreden door de dikke wolkenbank die Skyloft afzondert van het continent. Alleen door een bepaalde steen in een altaar te plaatsen opent zich een gat in het wolkendek waar Link met zijn trouwe Loftwing door heen kan reizen. Eenmaal op het continent reis je met Link door verschillende omgevingen op zoek naar Zelda.

De traditionele 3D Zelda gameplay komt hier aan bod met interessante puzzels, personages, kerkers en noem maar op. Het is een geweldig spel met hele uitdagende content waar je echt even goed voor moet gaan zitten om alles mee te krijgen en te ontdekken. Zoals iedere Zelda titel zit het namelijk gevuld met verstopte geheimen die niet zo voor de hand liggend zijn. De kerkers zijn ongetwijfeld een hoogtepunt met enkele beste uit de hele serie. Het is af en toe wel even wachten voor je weer in eentje kunt gaan door de af en toe wat vervelende backtracking die vereist is om het verhaal door te zetten.

Verdict

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD is tien jaar later nog leuker om te spelen dan het al was. Het mag dan niet de beste Zelda game ooit zijn, maar het bevat wel een aantal van de beste kerkers die de serie gezien heeft. Over de algemene kwaliteit van deze ooit Wii-klassieker valt niet te twisten. De kleine aanpassingen en toevoegingen zorgen er voor dat ook deze tien jaar oude game vandaag de dag nog lekker wegspeelt. Het laat hier en daar zijn ouderdom nog een beetje doorschemeren, maar over het algemeen is het een dijk van een game, of je ‘m nu voor het eerst speelt, of voor de zoveelste keer opnieuw speelt na het spelen van de game op de Wii. Happy 35th Anniversary, Zelda fans!