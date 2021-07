Genshin Impact: Inazuma regio nu te spelen

Genshin Impact is nog steeds een veel gespeelde game die uiterst veel aandacht krijgt vanuit de ontwikkelaars. Na een grootse PS5 upgrade krijgt de game vanaf gister een nieuwe regio om te spelen. Maar, wat krijgen we met deze update allemaal?

Genshin Impact versie 2.0 voegt een nieuwe regio toe onder de naam ‘Inazuma District’. Buiten dat krijgen spelers toegang tot 3 nieuwe speelbare personages, cross-platform progressie en meer! Bekijk de trailer hier beneden:

Meer PS5 features

De update zorgt voor verbeterde character shaders die komen met de engine upgrade voor de Playstation 5 spelers. Buiten dat kunnen deze spelers nu ook genieten van Haptic Feedback ondersteuning met je Dualsense Controller!

Inazuma District

Dit zal de derde stad worden die de ontwikkelaars aan Genshin toevoegen sinds launch. Wees echter niet getreurd, want er komen nog 4 meer steden aan in toekomstige content updates. Het gebied wordt volledig omringd door de zee en bestaat uit 6 kleinere gebieden.

Nieuwe personages

Versie 2.0 brengt 3 nieuwe personages naar Genshin Impact; Kamisato Ayaka, Yoimiya en Sayu. Ayaka is veruit het meest populaire personages dat komt met de update. Buiten dit zal de game nieuwe vijanden en schurken introduceren.

Ayaka is een Cryo personage en de oudste dochter van de Kamisato Clan. Ze heeft een Samurai-achtige vibe en is daarmee ook een Sword user. Sayu is een ninja en een Anemo personage. Ze is klein, maar snijdt je zo aan stukken!

Yoimiya ziet er onschuldig uit, maar is een Pyro personage met een dodelijke boog! Ze komt uit Inazuma en is vaak te vinden bij de lokale kinderen, waar ze graag leuke spelletjes mee speelt. Maar, vergis je niet, ze zet je zo in de fik als het moet!

Heb jij versie 2.0 al gespeeld? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!