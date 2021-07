Ghost of Tsushima toont Iki Island beelden

Een gloednieuwe korte trailer toont ons beelden van Iki Island in de Ghost of Tsushima Director’s Cut. Deze zomer verschijnt de upgrade van Jin’s avontuur op de Playstation 5 met gloednieuwe content.

Het is ondertussen een trend geworden om je favoriete Playstation 4 titels te spelen met extra’s op de Playstation 5. Of het nu een standalone DLC is, of dezelfde game met een extra component. We zien het dit najaar tweemaal met de Director’s Cut van zowel Ghost of Tsushima als Death Stranding. In een gloednieuwe trailer toont Sucker Punch ons beelden van Iki Island.

Ghost of Tsushima verscheen met ontzettend veel lof. Voor een game ontwikkeld in het westen vonden zelfs de Japanse spelers dat de game heel erg trouw was aan de velen inspiratiebronnen. Het is dan ook met veel trots dat een nauw jaar later Jin opnieuw tevoorschijn komt met nieuwe content. Bekijk hier beneden ook de Japanse trailer!

De vosjes stalen vooral de show op social media, maar Iki Island pakt groter uit met het dierenkoninkrijk. Jin Sakai kan rustplaatsen van dieren opzoeken en daar kalmerende melodieën spelen met zijn fluit. Hierdoor tem je het lokale wildleven en mag je ze aaien. Je mag er zo vaak terugkeren als je wilt voor een virtuele aii-therapie.

Het aaien van katten en herten is slechts een fractie van de mogelijkheden. Wil je alles weten wat je nu al mag weten over Iki Island? Lees dan ook even door de blog post die gisteren verscheen, gelijktijdig met de nieuwe trailer.