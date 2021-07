GRID Legends aangekondigd voor release in 2022

Tijdens EA Play opent EA met een gloednieuwe game in de GRID franchise. Het is de allereerste game die Codemasters en EA aankondigingen sinds de overname van Codemasters door de uitgever.

Eerder dit jaar kocht Electronic Arts de race-game ontwikkelaar Codemasters voor 1,2 miljard dollar. Vandaag tijdens EA play kondigen de twee partijen hun eerste game aan sinds de overname. Dit gebeurde nog maar een week na de release van de eerste game van Codemasters onder de EA paraplu. Een van de volgende is in ieder geval GRID Legends.

Codemasters gaat iets verder met de GRID serie dan we gewend zijn van haar voorganger. Er zit dit keer namelijk een verhaal ingebakken met echte rivalen. Eén van deze spelers komt je misschien voor uit de Netflix serie, Sex Education.

In de trailer krijgen we een korte blik op een aantal cockpit gameplay segmenten en deze zien er lekker scherp uit. De ontwikkeling van het verhaal werd gedaan volgens een techniek die ook werd gebruikt in The Mandalorian. Hierdoor wordt er niet gefilmd met greenscreens, maar met een live achtergrond zodat de scene meer leven krijgt tijdens het opnemen wat de uiteindelijke kwaliteit moet bevorderen.

Hoe dit allemaal gaat uitpakken moet nog blijken. GRID Legends verschijnt ergens in 2022. Er zijn nog geen platformen bekend gemaakt. Gaat deze race titel de vorige generatie overslaan, of verschijnt de game ook nog op Xbox One en Playstation 4?