Pokémon Unite is vanaf nu gratis speelbaar op Nintendo Switch

De gratis Pokémon MOBA is vanaf vandaag gratis speelbaar op Nintendo Switch. De mobiele versie staat gepland voor een release in september. Zoals bij de meeste gratis spellen zijn er in-game aankopen mogelijk.

Pokémon Unite is de gratis MOBA binnen de populaire franchise. Vanaf vandaag mogen spelers aan de slag met de game op Nintendo Switch. Als je de game binnen de lanceringsperiode uitprobeert krijg je in ieder geval een gratis Pokémon om toe te voegen aan je rooster. Vorige maand legde we al uit hoe de game ongeveer in zijn werk gaat. Vergeten, of nog even teruglezen wat voor game het precies is? Klik dan hier! Om de release te vieren is er ook een nieuwe trailer online verschenen.

In september verschijnt de game ook voor smartphone en tablets. Cross-Play tussen mobiele apparaten en de Nintendo Switch staat op de planning, maar is een zekerheid voor release. Als je je aanmeld met een Nintendo account of met een Trainer account kan je ook op elk apparaat verder spelen met je eigen account.

Spelers kunnen gratis aan de slag met de game, maar in-game aankopen zijn mogelijk. Er is bijvoorbeeld een gevechtspas, maar ook een premium gevechtspas voor nog meer beloningen. Deze komen vooral voor in ruilmiddelen en Pokémon met outfits.

Ga jij er mee aan de slag?