De beste nieuwe games voor augustus 2021

De maand augustus is bijna hier! Dat betekent een boel nieuwe games, maar zitten er ook weer grote of toffe titels tussen? Spoiler: Ja zeker! Bekijk hier de top games voor deze maand.

Augustus ziet veel games in veel verschillende genres. Deze maand is action-packed aan content en verschillende toffe titels. September, oktober en november hebben daarentegen nog meer voor ons in petto, waaronder Battlefield 2042 en Tales of Arise.

Humankind

Deze city building game brengt je door verschillende legendes en verhalen heen. Het is aan jou om de beste strategie uit te zoeken. Deze game verschijnt op 17 augustus.

12 Minutes

Op 19 augustus verschijnt 12 Minutes. Deze game brengt jou een eindeloze loop aan verhaallijnen. Je bevind jezelf in een tijd loop, waar een man erachter komt dat zijn vrouw zwanger is, waarna ze wordt gearresteerd voor moord. Na de arrestatie zal de tijdlijn opnieuw gaan tikken. Het is aan jou om iedere playthrough meer informatie te achterhalen om zo te zorgen voor een beter of ander einde voor de game. De game zal gemiddeld 6-10 uurtjes duren en speelt zich af in 1 appartement met 1 camerahoek. Het zal een interessante game worden en hopelijk ook een goede game!

Op naar Iki

Ghost of Tsushima komt met een nieuw verhaal op Iki Island, waar je meer content kan spelen met nieuwe verhaallijnen en meer. Ook krijgt de game een upgrade voor de PS5. We gaven eerder al aan hoe het upgrade systeem precies werkt en wat je kan betalen voor alle opties! De Director’s Cut voor Ghost of Tsushima verschijnt op 20 augustus!

Lone Echo 2

Op 24 augustus verschijnt een nieuwe Oculus Rift Virtual Reality game met een sci-fi thema. Het verhaal gaat verder op de eerste game en draait om een mysterie rondom een ruimtestation. Wat is er gebeurd? Wie ben jij? Doe onderzoek en kom erachter!

Kena: Bridge of Spirits

Kena wordt de AA game die in Sony’s PS5 exclusive line-up ligt. De game krijgt veel prees voor de geweldige graphics en tof uitziende gameplay. De art direction heeft veel potentie en de gameplay ook, laten we hopen dat de game ons kan enthousiasmeren na 24 augustus!

Psychonauts 2

Op 25 augustus verschijnt de wacky Sci-Fi game Psychonauts 2. Deze puzzel platformer brengt meer features dan het eerste deel en veel mensen kijken uit naar deze prequel.

New World

MMORPG’s hebben een lastige tijd gehad, kan Amazon’s New World hier verandering in brengen? De beta die nu gaande is brengt gemengde meningen. Maar, MMO’s groeien met de tijd. Laten we hopen dat Amazon de game niet snel na launch laat vallen! De game verschijnt op 31 augustus 2021.

Ook krijgen we op 19 augustus Rims Racing en een switch port voor No More Heroes 3 op 27 augustus! Waar kijk jij het meest naar uit? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!