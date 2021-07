Meer Guild Wars 2: End of Dragons informatie

Begin 2022 is het zover, we gaan terug naar Cantha! Guild Wars 2 krijgt haar derde expansion, End of Dragons. Vandaag kwam er meer informatie over de uitbreiding, inclusief een toffe trailer!

Het verhaal speelt zich af in Cantha, bekend van Guild Wars: Factions. Cantha is jaren lang afgesloten van de wereld, na het incident met Shiro Tagashi. Wij als spelers gaan naar Cantha met Aurene, Marjory en Kasmeer. De ontwikkelaars hebben het ook over een aantal nieuwe setpieces waar spelers blij van zullen worden.

De wereld van Cantha is gebaseerd op wat de echte fans kennen van Factions. Maar, er is genoeg te zien voor spelers minder bekend met de eerste game. Cantha is kleurrijk, spiritueel, groots en gefocust. Het is een map die vredig en eng tegelijk kan voelen. We gaan bijvoorbeeld ook naar de Jade Sea, waar vroeger de Luxon en Kurzick het tegen elkaar opnamen. In de trailer hier beneden ie je ook hoe Cantha verandert is, vooral hoe een gevaar op de loer ligt, terwijl Cantha streeft naar een futuristische toekomst.

The Siege Turtle

De Siege Turtle zal een nieuwe mount worden in End of Dragons. Het is een multiplayer co-op mount. Beide bestuurders kunnen de mount daadwerkelijk gebruiken. Je kan ook je Mentor Tag opgooien om vreemden een tour rond de map te geven! De ontwikkelaars hebben ook gekeken naar hoe echte schildpadden bewegen en ingecalculeerd hoe dit in-game zou moeten werken. Nu kunnen spelers eindelijk gebruik maken van de schildpad zonder er alleen naar te kijken!

Fishing en Skiffs

Voor het eerst in Guild Wars 2 kunnen spelers in End of Dragons gaan vissen. Je kan een Skiff/ visboot maken om met andere spelers te gaan vissen, want in Guild Wars draait het altijd om samenspelen. Er zullen 5 nieuwe Masteries zijn, hier valt vissen en Skiffs ook onder, evenals de Siege Turtle mount. Vissen is niet gelimiteerd tot Cantha, je kan over de hele wereld je lijn uithengelen.

Legendaries

Guild Wars zou Guild Wars niet zijn zonder nieuwe Legendary wapens. Zo zullen er 16 nieuwe leggies te maken zijn. Zo is er een zwaard gebaseerrd op Aurene. De precursor hiervan is gebaseerd op Baby Aurene, terwijl het uiteindelijke wapen lijkt op een volwassen Aurene. Alle Legendaries zijn zo gebaseerd op de nieuwste Elder Dragon Aurene.

Strike Missions

Strike Missions zijn nog niet klaar. Er zullen nieuwe encounters en missies zijn gebaseerd op Cantha. Ook zullen er Challenge Modes zijn voor alle Strikes. Er zullen meer Strikes aangekondigd worden in de nabije toekomst, op spoilers te voorkomen.

Guild Halls

Isle of Reflection is de naam van de nieuwe Guild Hall. Het is een strand-scene in Shing Jea. Je gaat wederom op een expeditie om de hal vrij te spelen met je guild members. Er zal veel water zijn in de hal, zodat je samen kan vissen! De arena is te vinden op het strand.

Elite Specs

Eén van de belangrijkste aspecten zijn de Elite Specs voor jouw favoriete classes. Maar, er is nog weinig informatie over de nieuwe specs. Wel is er meer over de basics die gaan veranderen in End of Dragons. Het gaat vandaag vooral over de Virtuoso, de nieuwe Elite Spec voor de Mesmer. Deze spec heeft geen kloons, maar spawnt blades boven zijn of haar lichaam. Het nieuwe wapen voor de Virtuoso is een dagger diie werkt met mid/long-range aanvallen. De blades die jij oproept kan je gebruiken met je F1-4 skills, die werken als ‘songs’. Iedere song heeft een ander effect en wordt sterker des te meer blades je hebt opgeroepen. De Utility Skills variëren ook wel van aard. De Elite Skill is een path skill die een soort beam oproept om damage te doen.

Datums

Er zal binnenkort meer informatie gedeeld worden, voor nu is dit een goede start vanuit ArenaNet. De stream sluit af met een aantal Beta data. Zo zal de eerste beta op 17 augustus beginnen en 21 augustus eindigen. Hier kan je 3 Elite Specs uit gaan proberen. 1 van die specs is de Virtuoso. De andere is een nieuwe spec die teased werd, wat lijkt op een Necromancer met een Pistol. De datum voor End of Dragons zal in februari 2022 gaan releasen. Een officiële datum is er nog niet, maar de maand is er wel! De game zal meerdere edities krijgen, waar je skins en meer in-game items kan vangen. Ook is er een Aurene beeldje te koop!

Wat vind jij van wat we tot dusver gezien hebben van End of Dragons? Ik vind dat we te weinig gezien hebben van de map en de Elite Specs. Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!