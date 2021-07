Group Ironman verschijnt dit najaar in Old School RuneScape

Ironman Mode is een van de meest populaire manieren om Old School RuneScape te spelen. Een aantal jaar geleden kondigde Jagex Group Ironman aan voor de Old School versie van de game. De release is eindelijk in zicht.

Na velen malen te zijn uitgesteld lijkt de release voor Group Ironman Mode eindelijk in zicht voor Old School RuneScape. In Group Ironman ben je een Ironman met dezelfde restricties als je gewend bent, maar mag je een aantal dingen binnen je eigen Ironman groepje doen. de verwachte releasedatum werd bekend gemaakt tijdens de Summer Summit Livestream.

Als Ironman speler sta je er alleen voor in RuneScape. Je mag niet ruilen met andere spelers, je moet alles zelf halen. Met Group Ironman gelden dezelfde regels, behalve voor leden van jouw groepje. Een groepje bestaat uit 2 tot 5 spelers en binnen dit groepje mag je ruilen. Ook krijgt deze mode een unieke highscore categorie zodat je met andere groepjes kunt strijden voor een hogere plaats op de ranglijst.

In samenwerking met enkele bekende RuneScape spelers heeft Jagex een video gemaakt om de verschillende mogelijke groepjes te schetsen. Bekijk de video hier beneden!

Ondanks Old School RuneScape een van de meest populaire MMORPG titels op dit moment is, is Ironman een van de meest gespeelde modes in de game. Hierdoor haal je alle voordelen weg van het spelen in een gedeelde open wereld, maar maak je het juist extra uitdagend voor jezelf. Alles wat je draagt, hebt bereikt, heb je op eigen houtje gedaan, zonder het te kopen van andere spelers. Hierdoor maakt die sterke end-game uitrusting nóg meer indruk op andere spelers.