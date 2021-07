Raids 3 aangekondigd voor Old School RuneScape

De derde Raid is onderweg naar Old School RuneScape. The Tombs of Amascut is opgedeeld in twee verdiepingen in is gelegen diep in de Kharidian Desert. Vóór de Raid verschijnt moet je eerst een nieuwe quest voltooien, het vervolg op Contact.

The Tombs of Amascut, ookwel bekend als Raids 3 in de volksmond, brengt spelers in en nieuwe raid met twee verdiepingen. Deze nieuwe raid komt gepaard met enorm veel verhaal. Het is voor het eerst dat een Raid zich enorm focust op het vertellen van een verhaal. De bovenste verdieping van de Raid is verdeeld in 4 paden. Spelers kunnen de paden bewandelen in willekeurige volgorde. Ieder pad komt met unieke gevaren, puzzels en aan het einde een baasgevecht.

Eenmaal door de bovenste verdieping, duiken de spelers in de finale van de raid dieper de kerker in. Hier wachten opnieuw unieke uitdagingen, met aan het einde een dubbel baasgevecht die spelers tegelijkertijd moeten verslaan.

Een nieuw systeem in The Tombs of Amascut is het ‘Invocations” systeem. Door dit systeem is de moeilijkheid schaalbaar, maar worden de beloningen aangepast op basis van de instellingen. Door de Invocations kan de Raid volledig aangepast worden en kunnen nieuwe strategieën vereist zijn. Hierdoor is er geen Entry Mode, Hard Mode en Challenge Mode meer, maar zijn er veel meer toeters en bellen om het moeilijker en makkelijker te maken.

Door dit nieuwe systeem wordt de drempel om te beginnen met de raid verlaagd, maar ligt de hoogste graad hoger dan bijvoorbeeld nu met Theatre of Blood. Het is dus makkelijker om mee te beginnen dan de voorgaande raid, maar met de juiste Invocation instellingen, kan het veel moeilijker zijn.

Om Raids 3 te kunnen starten moeten spelers de quest Beneat Cursed Sands uitspelen. dit wordt een vervolg op de quest Contact en verschijnt vóór de raid, zodat er genoeg tijd is om je voor te bereiden.