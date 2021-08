Ariana Grande treedt dit weekend op in Fortnite

Ariana Grande, de ooit Disney-ster is ondertussen al een hit artiest geworden. Ze treedt het aanstaande weekend op in Fortnite tijdens de Rift Tour die plaatsvindt tussen 6 en 8 augustus. Ben jij er bij?

Een digitaal optreden. Het is niet de eerste keer dat epic Games groots uitpakt met artiesten die een van de grootste games aller tijden als digitaal podium gebruiken. We zagen dit al eerder toen Marshmello een optreden gaf in Fortnite. Niet veel later zagen we ook dat de rapper Travis Scott een optreden gaf met veel bombarie. Hij gebruikte het digitale Fortnite podium zelfs om zijn toenmalige nieuwe nummer, Stargazing, te debuteren. Maar liefst 12 miljoen spelers waar hier live bij aanwezig.

Dit weekend is het dus aan niemand minder dan Ariana Grande om digitaal te presteren in de meest populaire game op dit moment. Gaat ze het lukken om Travis Scott’s optreden te overtreffen? Bekijk hier beneden alvast de teaser.

Gepaard met dit evenement komen natuurlijk een aantal unieke skins om te verzamelen. In-game quests belonen spelers met een aantal van deze spullen. Vóór, tijdens en na het evenement kunnen spelers verschillende opdrachten voltooien. Alleen al voor het deelnemen aan het evenement dit weekend krijgen spelers een paraplu. Check hoe deze uitziet op de officiële website van de Rift Tour.