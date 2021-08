Venom: Let there be Carnage toont nieuwe trailer

Iets meer dan een maandje vóór de release van Venom: Let there be Carnage verschijnt de nieuwe trailer op het wereldwijde internet. Wij hebben ‘m, voor je opgevist, zodat je alvast even kan genieten.

De eerste echte trailer na maanden te zijn uitgesteld dateert alweer uit mei. Deze trailer gaf ons een kleine indruk over de staat van Eddie Brock en Venom. Ze leken wat meer aan elkaar gehecht te zijn. Zo opereerde Venom alleen nog maar binnen de kaders die Eddie voor hem opstelde. In de meest recente trailer zien we eigenlijk een beetje hoe dat gekomen is.

De trailer is iets duisterder dan de voorgaande, maar geeft ons wel een iets beter beeld over het verhaal van het tweede deel. We wisten natuurlijk al dat Carnage een grote rol ging spelen. Maar zo te zien krijgen we ook een stukje ontwikkeling in de tweede Venom film sinds de reboot. En dan uiteraard de ontwikkeling van zowel Venom als Carnage.

Gelukkig hoeven we nu echt niet meer lang te wachten tot we Venom: Let there be Carnage zelf mogen kijken. Vanaf 16 september draait de film in de bioscoop. Ook in 3D.

De nieuwe trailer verscheen net niet op het nippertje van Spider-Man Day (1 augustus). Dit was natuurlijk een zondag, dat kan de vertraging verklaren. Fans hadden stiekem ook een eerste trailer verwacht van Spider-Man: No Wy Home, maar hier moeten we toch nog iets langer op wachten.