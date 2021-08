Call of Duty Vanguard details lekken uit via Cold War

Call of Duty 2021 is in handen van Sledgehammer Games nadat ze eigenlijk een jaartje eerder aan de beurt waren. De studio achter de wisselvallige WWII game komt met een (spirituele) opvolger in Call of Duty Vanguard.

Call of Duty Vanguard is naar alle waarschijnlijkheid de naam voor de Activision FPS die dit jaar nog op de markt verschijnt. Waar we gebruikelijk al veel eerder een onthulling hebben gezien, is het momentum van Call of Duty, onder andere door Warzone zo hoog, dat er geen haast bij is. Hierdoor zagen we ook dat Call of Duty Cold War pas in augustus 2020 werd getoond. Voorheen toonde Activision de nieuwe shooter in mei of juni.

Via de in-game bestanden van Call of Duty Cold War lekken e al enkele details uit voor Call of Duty Vanguard. Niet alleen wordt de naam zo goed als bevestigd, maar ook dat er een Ultimate Edition beschikbaar wordt gesteld, en dat er een Open Beta gaat plaatsvinden.

De Ultimate Edition voor de game komt gepaard met drie uitrustingen voor verschillende Operators. Dit systeem kennen we al sinds Modern Warfare. Er zijn verschillende soorten soldaten om uit te kiezen met ieder een unieke uitstraling. Deze uitstraling is vervolgens weer aan te passen met andere outfits die je kunt kopen via de CoD Store. De drie Operatoren in kwestie zijn Lucas, Polina en Wade. Je krijgt ook een wapenpack, bonus XP en wat lijkt op vroegtijdig toegang tot een speciaal wapen via een Mastercraft uitvoering.

Het ziet er naar uit dat dezelfde trend als vorig jaar wordt gevolgd. Zo werd er ook een Cross-gen Bundel gevonden in de systeembestanden. Deze versie geeft je voor een paar euro extra dus ook toegang tot de Playstation 5 of Xbox Series X versie.

De game is nog niet officieel aangekondigd. De verwachting is dat deze aankondiging niet lang zal uitblijven. Waarschijnlijk is de onthulling binnenkort, en zien we de in actie tijdens Gamescom Opening Night Live.