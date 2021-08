Nieuwe beelden en info voor Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl

The Pokémon Company delen nieuwe beelden en informatie over de aanstaande remake van Diamond en Pearl op Nintendo Switch. We zetten alles voor je op een rijtje!

I november is het zover. 15 jaar na de release van Pokémon Diamond en Pokémon Pearl, verschijnen de remakes op de Nintendo Switch. Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl zijn vanaf 19 november verkrijgbaar.

Er zijn een aantal dingetjes veranderd sinds de games verschenen op de DS zo’n 15 jaar geleden. Zo ziet het er allemaal een stuk fraaier uit op de Nintendo Switch en is de gameplay op sommige vlakken iets aangepast. Zo mag je nu voor het eerst een outfit aantrekken in de games. Gedurende het spel speel je deze vrij en mag je ze aanpassen wanneer je wilt. Zo heeft je personage steeds een andere look, als je dat zou willen.

Een terugkerende feature uit eerdere titels is een buddy Pokémon. Je mag één Pokémon uitkiezen die je achtervolgt tijdens je avonturen door de Sinnoh rgio. Het maakt niet uit welke Pokémon je kiest, ze kunnen je allemaal volgen!

De ondergrondse tunnels uit Pearl, Diamond en Platinum keren terug, maar dit keer zijn er extra gebieden met wilde Pokémon. Deze Pokémon Hideaway’s komen voor in verschillende soorten. Zo zijn en mossige vlaktes, maar ook ijzige grotten en het vulkaanterreinen. De Pokémon die verschijnen in deze gebieden kun je zien in de overworld. Je ziet dus in een snelle blik welke pokémon er op je staan te wachten. Het aanbod van de aanwezige monstertjes is afhankelijk van de standbeelden die je in je eigen hideaway bouwt.

Op dezelfde dag is er ook een Nintendo Switch Lite te koop. Deze is gebaseerd op de Dialga en Palkia DS Lite uit 2006.

Bekijk hier beneden nogmaals de trailer en de uitgebreide uitleg over de features in Brilliant Diamond en Shining Pearl.