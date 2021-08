Pokémon Legends Arceus: Gameplay beelden en meer!

Game Freak en The Pokémon Company delen tijdens de Pokémon Presents van 18 augustus nieuwe informatie en beelden van onder andere Pokémon Legends Arceus.

Ten eerste een releasedatum. Pokémon Legends Arceus staat gepland voor release op 28 januari 2022. Het nieuwe Pokémon avontuur speelt zich ook af in de Sinnoh regio, maar lang geleden voordat de regio bekend stond als de Sinnoh regio. In dit avontuur spreken we over de Hisui regio. De game speelt zich af lang voor de tijd waarin Pokémon en mensen nauw met elkaar samenleefde.

Jouw doel in Pokémon Legends Arceus is iets anders dan je misschien gewend bent. Uiteraard kan je nog steeds je PokéDex volledig invullen, maar daar blijft het niet bij. Aangezien de game zich ver in het verleden afspeelt, zijn de gewoontes en het gedrag van veel Pokémon nog onbekend. Het dorpje Jublife is jouw thuisbasis en hier zit ook het hoofdkwartier van het Galaxy Team, waar jij een onderzoeker voor bent.

Je trekt de verschillende gebieden van de Hisui regio in om op onderzoek te gaan naar de Pokémon die er leven. Dit doe je in verschillende soorten opdrachten, waarna je naar iedere opdracht terugkeert naar je opdrachtgever om een nieuwe missie aan te gaan. De Pokémon die je onderweg tegenkomt reageren per stuk ook anders op de mensen die ze tegenkomen. Ze rennen weg, begroeten je vriendelijk, of vallen je zelfs aan. Bestudeer het gedrag van de wezentjes en leg het vast in je PokéDex, die dit keer iets meer werk vereist dan slechts het tegenkomen en vangen van de Pokémon.

Gevechten met andere Pokémon vinden nog steeds plaats via beurten, maar kan het nu zomaar zijn dat een bepaalde Pokémon misschien wel twee keer achter elkaar mag aanvallen als deze sneller is. De game geeft dit netjes aan in een vertrouwd, maar aangepast gevechtssysteem. Meer info over de game vind je op de officiële website!