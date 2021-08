Bungie teased een heel nieuw verhaal voor de Destiny franchise

Destiny 2 draait nog op volle toeren met de Beyond Light uitbreiding. Begin 2022 verschijnt The Witch Queen en daarna zien we nóg twee uitbreidingen. Maar wat volgt daarna? Bungie hint alvast op de toekomst van Destiny tijdens de aankondiging van The Witch Queen.

Zoals Bungie het verwoord beginnen we op dit moment met het einde van de ‘Light and Darkness’ Saga. Al ruim sinds de verschijning van Destiny 1 zitten we vast in dit verhaal. Al ruim 7 jaar zitten we dus in deze Light and Darkness Saga. Na de verschijning van The Witch queen staat de uitbreiding ‘Lightfall’ gepland. Vandaag leren we dat de Light and Darkness Saga ten einde komt met nog één uitbreiding na Lightfall, namelijk: The Final Shape.

Alhoewel dit een punt zet achter een verhaal van zo’n 10 jaar is dit nog niet het einde van Destiny. Hoogstwaarschijnlijk wel het einde van Destiny 2, maar wat gaat er dan gebeuren in Destiny 3? Een geheel nieuw verhaal waarin het licht en de duisternis niet meer centraal staan? Kan jij het je voorstellen?

Heb je de onthulling van vandaag gemist? Bungie heeft de release datum van The Witch Queen onthuld, maar ook de naam van de laatste uitbreiding in de Light and Darkness Saga. De Hive maakt kennis met de krachten van het licht in The Witch Queen en wij, de Guardians, krijgen een nieuw soort energy wapen en voor het eerst in 7 jaar, mogen we aan de slag met een crafting systeem om zelfs wapens te maken! Lees hier alles wat moet weten terug!

Waar hoop jij dat het nieuwe verhaal over gaat? Heb je misschien al enkele hints weten op te vangen tijdens het spelen, of komen deze pas als we het einde van de Light and Darkness Saga? Blijf in ieder geval goed opletten voor hints over bedreigingen die misschien niets te maken hebben met het licht of de duisternis!