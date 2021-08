Destiny 2: The Witch Queen onthuld voor release begin 2022

Bungie heeft de releasedatum en details onthuld van de volgende grote uitbreiding. The Witch Queen staat gepland voor 2 februari 2022 en begint met het einde van het verhaal in de Light and Darkness Saga.

The Witch Queen is de volgende grote Destiny 2 uitbreiding na de release van Beyond Light die ons kennis liet maken met de krachten van de duisternis. In de volgende uitbreiding leert de vijand ook kennismaken met een nieuwe kracht, want de Hive wordt letterlijk tegen het licht aan gehouden. Maak kennis met de Hive Guardians! Een nieuw soort vijand van de Hive die net als wij, de Guardians, gebruik kunnen maken van de krachten van het Licht, waardoor ook zij, een eigen Ghost bij zich dragen. (Zo’n replica van die Ghost zit zelfs bij de Collector’s Edition van de uitbreiding!)

We weten uiteindelijk ook wie The Witch Queen eigenlijk is. Niemand minder dan Savathûn, waar we al sinds Destiny 1 verhalen over horen. Eindelijk komen we oog in oog met elkaar op een gloednieuwe locatie in het Destiny universum. Namelijk, Savathûn’s Throne World. Al sinds de dood van Oryx houdt ze zich schuil om een plan te bedenken om voor eens en altijd af te rekenen met de Guardians. Uiteraard is het ultieme wapen, waar wij al 7 jaar van profiteren, waarvan we niet dachten dat het bestemd was voor anderen. The Light.

Om de nieuwe gevaren te bestrijden hebben wij Guardians ook nieuwe trucjes nodig. Met het nieuwe energy wapen, The Glaive, proberen we dit te doen. Het is een gloednieuw wapen voor kortbij in de vorm van een speer. In tegenstelling tot het dragen van een zwaard, speel je met de glaive wél gewoon in First Person.

Verder introduceert The Witch Queen een crafting systeem voor wapens. Vanaf de lancering van de uitbreiding kunnen we aan de slag met het smeden van wapens die behoren tot de uitbreiding. Later in het jaar worden ook toekomstige en legeacy wapens toegevoegd aan het crafting systeem.

En dat is nog niet eens alles. Als onderdeel van Bungie’s 30e verjaardag in december. Verschijnt er een heel oud mooi wapen in de game, waar we met zijn allen nu al heel erg naar uitkijken. Welcome back, my king.