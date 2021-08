Destiny 2 is nu speelbaar met al je vrienden via Cross-Play

Destiny 2, de powerhouse shooter van Bungie is onlangs gestart met Season of the Lost, als voorproefje voor de aankomende uitbreiding. Het nieuwe seizoen in de game introduceert Cross-Play.

Waar spelers eerder al konden genieten van Cross-Save, is er nu ook: Cross-Play. Vanaf nu kan je dus op elk gewenst apparaat verder spelen met je personage, maar ook met al je vrienden samen spelen. Cross-Play is een grote gebeurtenis in het gaming-landschap en eentje waar veel spelers, vooral competitieve spelers vragen bij hebben. Sommige platformen hebben namelijk altijd een streepje voor op de rest, dus hoe zit dit in Destiny 2?

Cross-Play in Destiny 2

Cross-Play in Destiny 2 werkt op twee verschillende manieren. Er zijn namelijk competitieve activiteiten en sociale, niet competitieve activiteiten. Voor de Crucible en voor Gambit geldt dat console spelers bij elkaar worden gezet. Dit zijn Playstation, Xbox en Stadia spelers. PC spelers hebben hun eigen Crucible en Gambit pool.

Voor Vanguard Strikes en sociale activiteiten kunnen Playstation, Xbox, Stadia én PC spelers bij elkaar worden gezet. Tijdens het spelen van deze modi maakt de voorsprong die PC spelers hebben immers niets uit. Uiteraard kan je ook op PC samenspelen in raids en dungeons met vrienden op Playstation en Xbox.

Cross-Play kan worden uitgeschakeld op Playstation en Xbox. Hierdoor speel je alleen samen met Guardians op je eigen platform. Voor Trials of Osiris moet je Cross-Play aan hebben staan.

Wil je als Playstation of Xbox speler toch met je vrienden op PC mee doen in de Crucible? Dat kan, maar dan word je in een PC lobby geplaatst. Alleen als je een PC speler in je fireteam hebt als console speler, word je in een PC lobby geplaatst voor Crucible of Gambit.

Vanaf nu ma je dus ook clan-leden toevoegen die spelen op een ander platform!

Wil je precies alle ins-and-outs weten rondom cross-play in Destiny 2? Check dan even de Guide die Bungie online heeft geplaatst!