Speel dit weekend alvast Call of Duty Vanguard op je Playstation

Aankomend weekend van 27 tot 29 augustus mag iedere Playstation speler alvast aan de slag met de multiplayer mode van Call of Duty Vanguard. Je speelt de gloednieuwe Champion Hill mode in deze speeltest.

Als je in het bezit bent van een Playstation 4 of een Playstation 5 mag je dit weekend aan de sla met de Alpha versie van Call of Duty Vanguard. Je hebt geen Playstation Plus abonnement nodig om mee te doen, alleen een werkende internetverbinding. De Alpha versie gaat om 19:00 van start op 27 augustus. 29 augustus om 19:00 is deze weer afgelopen. Je hoeft de game ook niet vooruitbesteld te hebben. Iedereen kan mee doen.

In Champion Hill speel je in arena’s met twee tegen twee of drie tegen drie spelers. Op 7 september wordt de rest van de multiplayer mode onthuld. Niet lang daarna mogen spelers wéér aan de slag met de game. tussen 10 en 13 september is de eerste Beta periode van de multiplayer. Deze Beta is alleen toegankelijk voor Playstation spelers met een vooruitbestelling. Het volgende Beta weekend is van 16 tot 20 september en deze is geldig voor alle platformen met een vooruitbestelling. Vanaf de 18e is de Beta ook beschikbaar voor spelers zonder vooruitbestelling.

Voordat je de multiplayer dus uitvoerig kunt testen mag je eerst al een feeling krijgen voor de game in de Champion Hill Alpha die aankomend weekend al speelbaar is. Ga jij deze even uitproberen?