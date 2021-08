Industriële inrichting voor De Sims 4

De Sims 4 komt met een nieuwe kit, een kit voor een industriële inrichting. Ik hoor de millennials al huilen van plezier, want ieder huis van een millennial heeft grote industriële invloeden. Zo kan je nog beter je droomhuis bouwen dan ooit daarvoor!

Eerder schreven wij al over de eerste kits die De Sims 4 uitbracht. Dit ging om de Retro Outfit Kit, de Landelijke Keuken Kit en de Alles Aan Kant Kit. Een kit voor outfits van je Sims zodat ze er altijd op en top uit zien, een kit voor de inrichting van je huis, de keuken. En tot slot een dagelijks leven uitbreiding waar stofvorming ontstond en dat je Sims de optie kregen om stof te moeten zuigen. Minicollecties die de makers bedenken om ons spel toch een beetje uit te breiden. Nu komt er dus een nieuwe kit uit voor ook dezelfde prijs als de voorgaande kits, namelijk vijf euro! Een kleine investering voor veel speelplezier denken wij!

De Sims 4 Industrial Loft Kit (Nederlandse naam nog niet bekend) zal binnenkort verschijnen in de store. Er zullen allemaal nieuwe objecten en decoraties beschikbaar zijn die alles te maken hebben met een industriële loft. Van prachtige rustieke vloeren tot bakstenen muren. Of wil je de essence van New York lofts vangen met buien en vents in je huis, dan kan dat binnenkort! Alles voor je trendy Sims om stylish te wonen met deze rustieke, warme en tikkeltje scherpe stijl.

De Sims 4 is nu ook in de aanbieding voor maar €9,99, wees er snel bij!